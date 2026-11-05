Borsa dibi gördü mü? 5 haftanın en yüksek işlem hacmi

Borsa İstanbul'da fon tasfiyesine ilişkin belirsizliklerin azalması, 62,2 milyar TL'lik yeni ödeme ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün desteğiyle yükseliş ivmesi güçlendi. BİST 100 dün %4,12 primle 21 Ekim'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. 184,2 milyar TL'lik işlem hacmi de 5 haftanın zirvesine çıktı. MSCI sonrası S&P’den de benzer uyarı gelirken; analistler 11.280’i ilk destek ve 11.600’ü ilk direnç olarak gösteriyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi dünkü işlemleri %4,12 yükselişle 11.478,13 seviyesinden tamamladı. Böylece endeks, 21 Ekim'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Ekim başından bu yana da ilk defa arka arkaya 3 işlem günü yükselişle tamamlandı. İşlem hacmi 184,2 milyar TL ile 1 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, yükselişin güçlü hacimle desteklenmesini kısa vadeli görünüm açısından olumlu karşılandı. Dün akşam fonlarda olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira ödeme yapılması da pozitif gelişmeler arasında gösterildi.

FON VE PETROL DESTEĞİ

Analistler, tasfiye sürecindeki fonların portföyünde bulunan yaklaşık 12,7 milyar TL değerindeki BİST 30 hisselerinin borsa dışında el değiştirmesinin, piyasaya gelebilecek ilave satışlara ilişkin belirsizliği ortadan kaldırdığını ifade ediyor. Alıcıların üç ay boyunca söz konusu hisseleri satmama taahhüdü vermesine de dikkat çeken analistler; bu gelişmenin, kısa vadeli baskıyı sınırlayan bir unsur olarak öne çıktığını ve borsayı desteklediğini belirtiyor.

Öte yandan ABD seçimlerinin ardından petrolde yaşanan sert düşüşe atıfta bulunan analistler, ithalatçı ülke olarak bu gerilemenin Türkiye ekonomisi için olumlu gelişme olduğunu vurguluyor. Daha düşük enerji fiyatlarının kur, enflasyon ve cari açık üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini öngören analistler; böyle bir ortamda TCMB’nin faiz indirimi için elinin güçlenebileceği ve piyasanın bu beklentiden de destek bulduğunu aktarıyor.

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POZİTİF GELİŞMELER

Kuveyt Türk Yatırım, sermaye piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin olarak “Yeni dönemde denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, caydırıcılığın artırılması, yatırımcı haklarının korunması ve piyasa güveninin yeniden tesis edilmesine yönelik adımların, orta vadede piyasa dinamiklerini destekleyebileceğini ve MSCI risklerine ilişkin endişeleri hafifletebileceğini düşünüyoruz. Tasfiye sürecindeki fonların BİST 30 hisselerinden gerçekleştirilen satışların sonucunda yaklaşık 12,7 milyar TL ve gönüllü iadeler kapsamında 30 milyar TL tutarında kaynağın toplanmasının, son dönemde zayıflayan risk iştahının toparlanmasını destekleyen unsurlar arasında yer aldığını değerlendiriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

KRİTİK SEVİYELER

Kuveyt Türk Yatırım, enerji fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye ekonomisine olası etkilerini de şöyle değerlendirdi: “Son dönemde 116-117 dolar seviyelerine kadar yükselen Brent petrolün 100 doların altına doğru geri çekilmesini dezenflasyon süreci açısından olumlu buluyoruz. Enerji fiyatlarındaki normalleşmenin kalıcı hale gelmesi, enflasyon görünümü ve para politikası beklentileri üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabilir.”

Kuveyt Türk Yatırım, BİST 100 için ise "11.280 ve 11.150 seviyelerini destek noktaları olarak izliyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 11.600 ve 11.920 seviyelerini direnç olarak takip ediyoruz” yorumunda bulundu.

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MSCI’DAN SONRA S&P…

Bu arada S&P Dow Jones Indices, Türk hisseleri ile ilgili bazı endeks değişikliklerini dondurma kararı aldı. Aralık ayındaki endeks düzenlemelerinde yeni Türk hisselerine yer vermeyeceğini belirten kurum, Türkiye’yi statü açısından izlemeye aldığını da duyurdu.