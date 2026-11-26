Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yüzde 2,83’lük düşüşle son 1 yılın en düşük kapanışını gerçekleştirdi. 10.600 sınırına dayanan endeks için aracı kurumlar, bu seviyenin kritik destek bölgesi olduğunu aktarıyor. Bu seviyenin korunması hâlinde tepki alımlarının gündeme gelebileceği, aksi halde satış baskısının artabileceği uyarısında bulunuluyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul'da satış baskısı derinleşirken, BİST 100 endeksi 25 Kasım işlemlerinde yüzde 2,83 değer kaybetti ve 10.655,74 puandan kapanış yaptı. Bu rakam, kapanış itibarıyla son 1 yılın en düşük seviyesine işaret etti. Endeks, son olarak 14 Kasım 2025'te 10.565,74 puandan kapanmıştı.

BİST 100, aynı zamanda 2 Kasım'da test edilen 10.626,34 seviyesine de oldukça yaklaştı. Analistler, bu bölgeyi kritik bir destek olarak izlerken, 10.600 puanın aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceği uyarısında bulunuyor.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'daki gerilemede hem küresel piyasalardaki satış baskısı hem de yurt içindeki gelişmeler etkili oluyor. ABD'de teknoloji ve yapay zekâ hisselerinde hızlanan satışlar ve şahin FED beklentileri, küresel risk iştahını zayıflatıyor.

Yurt içinde ise Türkiye'nin risk primindeki yükseliş dikkat çekiyor. 5 yıllık CDS 270’i aşarak nisandan bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Bunun yanında rezervlerde son dönemde yaşanan kayıplar, tüketim ve talep tarafındaki yavaşlama işaretleri piyasaların takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

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10.600’ÜN ÖNEMİ

Kuveyt Türk Yatırım, endeksin 10.600-10.800 puan destek bölgesine yeniden ulaşmasını kısa ve orta vadeli yön açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriyor. Kurum, kasım ayının ilk günlerinde güçlü tepki alımlarının başladığı bu bölgenin yeniden test edildiğine dikkat çekiyor.

Kuveyt Türk Yatırım, art arda gelen sert kayıpların ardından kısa vadeli tepki potansiyelinin arttığını belirtirken, 10.600 puan üzerindeki kalıcılığı önemsiyor. Bu bölgede satışların karşılanması ve alım iştahının güçlenmesi hâlinde ikili dip formasyonunun oluşma ihtimalinin artabileceği ifade ediliyor. Olası tepki hareketlerinde 11.000 puan ilk önemli direnç olarak izleniyor.

Kurum, 10.600 puanın altındaki tek günlük sarkmaların ise doğrudan destek kırılımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bu seviyenin altında art arda iki-üç günlük kapanışların daha belirleyici olacağını vurguluyor.

10 BİN RİSKİ VAR MI?

Yapı Kredi Yatırım da 10.600 puanı ilk önemli destek olarak takip ediyor. Kurum, bu seviyenin üzerinde dengelenme çabasının öne çıkabileceğini, aşağı yönlü hareketin devam etmesi hâlinde ise 10.250 ve 10.000 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 10.900 puanı ilk önemli direnç olarak öne çıkaran Yapı Kredi Yatırım, endeksin yeniden tepki yükselişi oluşturabilmesi için bu direncin aşılması gerektiğine dikkat çekiyor.

ZAYIF RİSK İŞTAHI

Burgan Yatırım ise piyasada zayıf risk iştahı ve tabana yayılan satışların endeks üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor. Kurum, “Teknik görünümde 10.500 puan ana destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgede satışların karşılanması kısa vadeli dengelenmeye zemin hazırlayabilir. Ancak 10.500'ün de kaybedilmesi aşağı yönlü riskleri artırabilir. Olası tepki alımlarında önce 10.700, ardından 11.000 puan üzerindeki kalıcılık önem taşıyor. Bu şartların sağlanması hâlinde 11.250 ve 11.500 puan seviyelerine doğru hareket alanı oluşabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.