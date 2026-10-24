Merkez Bankasının faiz indirimine gittiği haftada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yüzde 5,16 değer kaybetti ve 11.116,99 puandan kapandı. Yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler ve MSCI kaynaklı uyarılar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, endekste altı haftalık düşüş serisi yaşandı. BİST 100 kapsamındaki şirketlerden sadece 5’inin bu haftayı primle kapatması dikkat çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Piyasalarda veri gündemi yoğun bir hafta geride kaldı. En önemli gelişme olarak TCMB faiz kararı takip edildi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 36’ya indirdi. Böylece ocak ayındaki toplantının ardından Merkez Bankası ilk indirime gitmiş oldu.

Kararla birlikte gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40’tan yüzde 39’a, borçlanma faiz oranı yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e çekildi. Karar metninde, aylık dalgalanmalara rağmen son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin ana eğilimdeki gerilemeyi teyit ettiği belirtildi.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE GERİLEME

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici güven endeksi ekim ayında düşüş gösterdi. Eylülde 91,9 seviyesinde bulunan endeks, bu ay yüzde 7,7 gerileyerek 84,8’e indi.

Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan endeksteki bu düşüş, hane halkının ekonomik şartlara ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerindeki zayıflamaya işaret etti.

Borsa yüzde 5 geriledi! Bu hafta sadece 5 hisse yükseldi

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

TCMB’nin 3 bin 152 hanenin katılımıyla gerçekleştirdiği Hanehalkı Beklenti Anketi de ekim ayına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Hane halkının 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 1,85 puan azalarak yüzde 43,75’e geriledi.

Bununla birlikte katılımcılar, son bir yılda fiyatlarının en çok arttığını düşündükleri ve gelecek 12 ayda da en fazla artış bekledikleri ürün ve hizmet grupları arasında yakıt ve enerji ile gıdayı öne çıkardı.

ALTIN İLK SIRADA

Ankette yatırım tercihlerine ilişkin sonuçlar da dikkat çekti. Altın almayı tercih edeceğini belirtenlerin oranı 0,3 puan artarak yüzde 43,3’e yükseldi ve ilk sıradaki yerini korudu. Ev, dükkân ve arsa gibi gayrimenkullere yatırım yapmayı tercih edeceğini söyleyenlerin oranı ise 2 puanlık artışla yüzde 35,6’ya çıktı. Veriler, enflasyon beklentisindeki düşüşe rağmen altın ve gayrimenkulün hane halkının yatırım tercihleri arasında ağırlığını koruduğunu gösterdi.

Borsa yüzde 5 geriledi! Bu hafta sadece 5 hisse yükseldi

KAPASİTE KULLANIMINDA ZİRVE

Üretim cephesinden olumlu bir sinyal geldi. TCMB verilerine göre, imalat sanayisinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ekim ayında 0,3 puan artarak yüzde 74,5’e yükseldi. Böylece kapasite kullanım oranı Mayıs 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu haftanın verileri bir arada değerlendirildiğinde, faiz indiriminin yanı sıra tüketici güvenindeki gerileme, enflasyon beklentilerindeki düşüş ve üretim göstergesindeki yükseliş öne çıktı. Hane halkının altın ve gayrimenkule yönelik yatırım eğilimini koruması da tasarruf tercihleri açısından dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Küçük hasara büyük fatura! Kiralık otoda çizik oyunu

FON YASASI KABUL EDİLDİ

Bu arada Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, yatırımcıların nihai tasfiye ödemelerinden mahsup edilmek üzere ara ödeme alabilmesine imkân tanıyor.

Düzenlemeye göre yatırımcıların net yatırım tutarları, fona yaptıkları nakit girişleri ve fondan gerçekleştirdikleri nakit çıkışları esas alınarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak.

İlgili fonlarda net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, 1 milyon TL ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.

BORSADA DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise bu hafta yüzde 5,16 değer kaybederek 11.116,99 puandan kapandı. Böylece endekste altı haftalık düşüş serisi yaşanırken; BİST 100, 2026 yılında ilk defa yıl başına göre negatif bölgeye geçti. Endeks, 2025 yılını 11.261 puan seviyesinden tamamlamıştı. Hafta boyunca yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler ve MSCI kaynaklı uyarılar da fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında ise sadece 5 hissenin prim yaptığı görüldü. Bu hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş AKSA 10,30 TL %3,31 SAHOL 87,00 TL %1,99 HALKB 43,10 TL %1,99 ENJSA 112,90 TL %1,44 ENTRA 4,42 TL %0,68

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.