SGK'dan yeni düzenleme! Tutanaklar prim gününe dönüşecek

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA VE HİZMET KAZANDIRMA ESASLARI

“Sermayen olsun adalet, her işinde kıl hayır, Hak katında zayi olmaz, dökülen her katre ter.” Fiilî ve gerçek çalışmanız varsa ve bu çalışmalar resmî mercilerle her ne şekilde olursa olsun bir katresi bile zayi olmaz.

Yeni sistemde, birden fazla tespit varsa işleyiş adım adım şöyle gerçekleşecek: