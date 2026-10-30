Borsada 2 aylık düşüş serisi! Uzmanlar kritik destek ve direnç seviyelerini açıkladı

Borsada BİST 100 endeksi eylül ayındaki yüzde 16,65’lik kaybın ardından ekimde de son işlem günü öncesinde yüzde 6,54 geriledi. Analister, endekste 11.000 seviyesini kritik destek olarak izliyor. Bu seviyenin korunması hâlinde ilk olarak 11.350-11.450 direncine işaret ediliyor. Tera, Pusula ve Atlas Portföy'e ait fonlardaki yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin de bugün başlaması beklenirken, öncelik para piyasası fonlarına verilecek.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ekimin son işlem günü öncesinde aylık yüzde 6,54 değer kaybetti ve son kapanışını 11.165 puandan gerçekleştirdi. Fonlardaki tasfiye süreci ve MSCI’dan gelen uyarıların yakından takip edildiği endekste, eylül ayında da yüzde 16,65’lik düşüş yaşanmıştı. Böylece BİST 100, ekimi de kayıpla tamamlaması hâlinde üst üste ikinci aylık düşüşünü kaydetmiş olacak.

Tera, Pusula ve Atlas Portföy'e ait fonlardaki yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin bugün başlaması beklenirken, ödemelerde öncelik para piyasası fonlarına verilecek. SPK’nın belirlediği esaslara göre yatırımcılara her bir fon için net yatırım tutarları üzerinden en fazla 1 milyon TL ödenecek.

KONSOLİDASYON SÜRÜYOR

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Cumhuriyet Bayramı öncesinde yarım günlük seansta endeksin 11.000 üzerinde tutunarak yataya yakın bir kapanış yapmasını önemli buluyoruz. Fon tasfiyelerine yönelik atılan yasal adımlar ve ödeme sürecine ilişkin gelişmeler olumlu bir zemin oluştursa da bunların henüz risk iştahında belirgin bir iyileşmeye dönüşmediğini görüyoruz. İşlem hacminde güçlü bir artışın görülmemesini de yön arayışının sürdüğü bir konsolidasyon süreci olarak değerlendiriyoruz” denildi.

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ENDEKSTE 11.000 KRİTİK

Teknik açıdan 11.000’in üzerinde tutunmanın devam etmesini, satışların yeniden derinleşmeden karşılanabilmesi açısından önemli gördüklerini vurgulayan Burgan Yatırım “Ardından 11.450 direncine doğru yükseliş denemelerinin güç kazanmasını bekliyoruz. Ancak alımların henüz yeterli hacimle desteklenmemesi, ilk aşamada bu seviyenin geçilmesini zorlaştırabilir. 11.450 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise hareketin ivme kazanarak 12.500 direncine yönelmesini bekleriz. Buna karşılık 11.000'in kaybedilmesi durumunda satışların 10.500 ana desteğine doğru devam etme ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz” görüşünü dile getirdi.

BİLANÇOLARA DİKKAT

Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan bültende de “Bilanço döneminin etkisiyle sektör ve şirket bazlı ayrışmaların belirginleştiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde finansal sonuçlara bağlı fiyatlamaların yanı sıra küresel piyasalarda yoğunlaşan haber akışının da endeksin yön arayışında etkili olabileceğini değerlendiriyoruz. Teknik açıdan son dönemde yaşanan geri çekilmelere rağmen endeksin 11.000 kritik desteği üzerinde tutunmasını önemli buluyoruz. Bu seviyenin korunması kısa vadeli görünüm açısından önem taşırken, muhtemel tepki alımlarında 11.350 seviyesi ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

DESTEK SEVİYELERİ

Ata Yatırım’ın teknik bülteninde ise şu görüşlere yer verildi: “Son günlerde yaşanan sert geri çekilmenin ardından endekste denge arayışının sürdüğünü görüyoruz. Uzun vadeli yükselen trend desteği konumunda olan 11.150 seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşen kapanışı sınırlı da olsa pozitif değerlendiriyoruz. Tepki hareketinin güç kazanabilmesi için ilk etapta 11.350 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. 11.150 seviyesinin altına yeniden inilmesi, endekste satış baskısını artırabilir. Muhtemel geri çekilmelerde 10.900 ve 10.700 seviyelerini destek noktaları olarak takip edeceğiz.”