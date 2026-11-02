Ekimde ‘sürpriz’ getiri şampiyonu! Ne altın ne dolar ne de borsa

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilim ve FED'in faiz politikası, iç piyasada ise fon tasfiye sürecinin takip edildiği ekim ayında, yatırım araçlarının performansı da belli oldu. Bu gelişmelerin gölgesinde yatırım araçları arasında sürpriz getiri şampiyonu “TL mevduat/kâr payı” oldu. Dolar ve Euro'da sınırlı yükseliş yaşanırken; gram altın ve borsa yatırımcısı üzüldü.

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Piyasalar ekim ayında jeopolitik riskler, enerji fiyatları ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerin etkisi altında kaldı. Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken, artan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (FED) faiz politikasına yönelik belirsizlikler altın üzerinde baskı oluşturdu. ABD borsalarında özellikle teknoloji hisselerinde satışlar öne çıkarken, yatırımcıların risk iştahında dalgalı bir görünüm yaşandı.

Türkiye piyasalarında ise ekim ayının öne çıkan başlıkları Borsa İstanbul'daki düşüş, yatırım fonlarının tasfiye süreci ve uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI'nın kararı oldu. Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimi de geçen ayın önemli gelişmeleri arasında yer aldı.

ALTIN VE PETROL AYRIŞTI

Ekim ayında emtia piyasalarında en dikkat çekici ayrışma altın ve petrol fiyatlarında yaşandı. Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle petrol arzına ilişkin endişeler artarken, Brent petrolün varil fiyatı ayın sonunda 117 dolar sınırına kadar yükseldi. 26 Ekim haftasında petrolün altı ayın zirvesine çıkması, enerji piyasasındaki risklerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Altın tarafında ise farklı bir görünüm ortaya çıktı. Eylül ayındaki kayıpların ardından ekimi de düşüşle tamamlayan ons altın, 30 Ekim'de 3.900 doların altına geriledi. Böylece aylık kayıp yüzde 6,87'ye ulaştı. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması, ABD'de güçlü büyüme verileri ve FED'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

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FED, FAİZİ SABİT TUTTU

Küresel piyasaların bir diğer önemli gündem maddesi FED'in faiz kararı oldu. ABD Merkez Bankası, 28 Ekim'deki toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Kararın 10'a karşı 2 oyla alınması ve iki üyenin 25 baz puanlık faiz artışını desteklemesi dikkat çekti.

ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü seyrini koruması ve enflasyonun hedefin üzerinde kalması, faiz indirimlerine ilişkin beklentileri de zayıflattı. Böylece piyasalarda aralık ayında faiz artırımı ihtimali de yeniden tartışılmaya başlandı.

ABD borsalarında ise özellikle teknoloji şirketlerinin yüksek yapay zekâ yatırımları ve bu harcamaların geri dönüşüne ilişkin soru işaretleri öne çıktı. Ayın son bölümünde teknoloji hisselerinde görülen satışlar, küresel hisse senedi piyasalarında dalgalanmayı artırdı.

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BORSA VE TASFİYE SÜRECİ

Yurt içinde ekim ayının önemli gündem maddelerinden biri Borsa İstanbul'daki düşüş oldu. BİST 100 endeksi, ekimi yüzde 9,94 düşüşle 10.759 puandan tamamladı.

Ekim ayında fon krizinin çözümüne yönelik yasal ve idari adımlar hız kazandı. 27 Ekim'de yürürlüğe giren kanun kapsamında, tasfiye ve ödeme esasları belirlendi. Ara ödemelerde önceliğin para piyasası fonlarına verilmesi ve yatırımcı başına 1 milyon TL'lik üst sınır uygulanması kararlaştırıldı. Böylece yatırımcıların beklediği ödemeler için yeni bir aşamaya geçildi. Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 100 fonda 299 bin 464 yatırımcıya yapılan ödemeler 97,3 milyar TL’ye ulaştı.

Bir diğer önemli gelişme ise MSCI'ın 15 Ekim'de Türkiye endekslerine yönelik değişiklikleri dondurması oldu. Kurum, son yapılan düzenlemelerde “yeterli ilerleme sağlandığının görülmesi” için Haziran 2027'ye kadar izlemede kalma kararı aldı.

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TCMB'DEN 1 PUANLIK İNDİRİM

Yurt içi piyasaların takip ettiği bir diğer önemli gelişme TCMB'nin 22 Ekim'deki faiz kararı oldu. Merkez Bankası, 5 toplantı sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Piyasada “faiz indirimi süreci” beklentisi artarken; TCMB'nin enflasyon görünümüne ilişkin temkinli mesajları, sonraki adımların zamanlaması ve büyüklüğü konusunda net bir sinyal vermedi.

Kasım ayında gözler özellikle Orta Doğu'daki gelişmelere, petrol fiyatlarına, ABD borsalarının seyrine ve ekonomik verilere çevrildi. Türkiye'de ise fon tasfiye süreci ve 3 Kasım’da açıklanacak ekim enflasyonu iç piyasanın radarında olacak.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, yatırım araçlarının ekim ayındaki getirileri ise şöyle gerçekleşti:

-TL (Mevduat/kâr payı): %2,6 (ortalama değer ve net oran)

-Dolar: 49,94 TL (%1,89)

-Euro: 55,75 TL (%0,29)

-Gram altın: 6.220 TL (%-5,00)

-Borsa (BİST 100): 10.759 (%-9,94)