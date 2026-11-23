Brent petrolde kasım ayında yaşanan yüzde 17,7'lik düşüş, akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekti. İstanbul'da benzinin litresi 12,10 TL, motorinin litresi 11,65 TL geriledi. Pompadaki bu düşüşün enflasyonist baskıları hafifletmesi beklenirken, Web TÜFE'nin kasım ayı aylık enflasyon tahmini yüzde 1,13'e indi. Beklentinin gerçekleşmesi hâlinde hazirandan bu yana en düşük aylık TÜFE artışı görülebilecek.

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Küresel petrol fiyatlarında kasım ayında yaşanan sert gerileme, Türkiye'de akaryakıt tabelalarına da yansımaya başladı. Brent petrolün varil fiyatı, kasım ayının son işlem haftasına girilirken aylık bazda yüzde 17,7 değer kaybetti.

23 Kasım işlemlerine 92,35 dolardan başlayan Brent petrolde, temmuz-ekim döneminde yaşanan yükseliş serisi sona erme aşamasına geldi. Geçen ay 118 dolar sınırına kadar yükselen petrol fiyatlarında, bu ay belirgin bir geri çekilme yaşandı.

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POMPA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Türkiye'de de bu düşüşün etkisi pompa fiyatlarında hissedildi. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 1 Kasım'daki 80,40 TL seviyesinden 23 Kasım itibarıyla 68,30 TL'ye geriledi. Böylece benzinde litre başına 12,10 TL ve yüzde 15,05 düşüş gerçekleşti.

Motorinin litre fiyatı da aynı dönemde 100,40 TL'den 88,75 TL'ye indi. Motorinde litre başına 11,65 TL ve yüzde 11,60 gerileme kaydedildi.

Enflasyona akaryakıt dopingi! Kasımda TÜFE tahminleri şaşırtıyor

PETROL NEDEN GERİLEDİ?

Petrol fiyatlarında kasımdaki düşüşte birden fazla gelişme etkili oldu. Bunların başında, ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde, Demokratların Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu kazanması geldi. Seçim sonuçları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik savaş politikasının Kongre'de daha fazla sorgulanabileceği ve çatışmaların sona erdirilmesi yönündeki baskının artabileceği beklentisini güçlendirdi. Piyasalar, Demokratların zaferini “savaşın sona ermesi” açısından olumlu değerlendirdi.

SEVKİYATLARDA YÜKSELİŞ

Petrol fiyatlarını aşağı çeken bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı ve alternatif güzergâhlardaki sevkiyatın toparlanması oldu. İran savaşı nedeniyle ciddi darbe alan Körfez petrol ihracatı, boğazdaki risklere rağmen alternatif boru hatları, farklı yükleme noktaları ve deniz taşımacılığındaki yeni yöntemlerle yeniden artış gösterdi.

Vortexa verilerine göre Körfez'den petrol ve rafine ürün ihracatı ekim ayında günlük 17,1 milyon varile ulaşarak savaş öncesi seviyelerin yaklaşık dörtte üçüne çıktı.

Enflasyona akaryakıt dopingi! Kasımda TÜFE tahminleri şaşırtıyor

DİPLOMATİK UMUTLAR

Öte yandan Orta Doğu'da belirsizlik devam etse de savaşın daha geniş bir alana yayılmaması, diplomatik temasların sürmesi ve ateşkes ihtimalinin gündemde kalması piyasalardaki risk primini azalttı. Ancak Hürmüz çevresinde gemilere yönelik saldırıların devam etmesi, bölgedeki risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), kasım raporunda küresel petrol piyasasının 2026'nın son çeyreğinde yeniden arz fazlasına geçebileceğini öngördü. Ajansın hesaplamalarına göre bu dönemde günlük petrol arzı 105 milyon varile ulaşırken, talebin yaklaşık 1,7 milyon varil üzerinde gerçekleşecek. 2027 yılında ise arz fazlasının daha da belirginleşmesi bekleniyor.

Sonuç olarak jeopolitik risklerin bir miktar hafiflemesi, petrol sevkiyatının toparlanması ve arz fazlası beklentileri, kasım ayında fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

KASIM ENFLASYONUNA DESTEK

Petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'de akaryakıt fiyatları üzerinden enflasyonist baskıların azalmasına da katkı sağlıyor. Özellikle benzin ve motorinde kasım ayı boyunca yaşanan çift haneli fiyat düşüşleri, ulaştırma grubu başta olmak üzere tüketici fiyatlarına olumlu yansıyabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin yanı sıra gıda ve hizmet gruplarında da fiyat artışlarının yavaşlaması, kasım ayı enflasyon beklentilerini aşağı çekiyor. Web TÜFE'nin 22 Kasım itibarıyla yayımladığı ölçümlerde, kasım ayı aylık enflasyon tahmini yüzde 1,13 seviyesinde bulunuyor. Ekim ayında yüzde 2,63 olarak ölçülen aylık artışa kıyasla belirgin bir yavaşlamaya işaret eden bu tahminin gerçekleşmesi hâlinde, TÜFE'de hazirandan bu yana en düşük aylık artış görülebilecek.