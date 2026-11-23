Emeklilik dönemi, yıllarca süren çalışma hayatının ardından gelen en önemli kazanımlardan biri. Ancak SGK tarafından yapılacak bir kontrol muayenesi, bazı emekliler için bu dönemi endişeli bir sürece dönüştürebiliyor. Özellikle malullük ve engellilik nedeniyle aylık alanların, hak kaybı yaşamamak için sosyal güvenlik mevzuatındaki yükümlülükleri yakından takip etmesi gerekiyor.

Sosyal güvenlik sisteminde gözden kaçırılan küçük bir ayrıntı bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kontrol muayenesi de bu açıdan büyük önem taşıyor. Peki, SGK kimleri kontrol muayenesine çağırıyor, süreç nasıl işliyor ve emekli aylığının kesilmemesi için nelere dikkat etmek gerekiyor?