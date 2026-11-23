Büro Memurları Sendikası “Birkaç puanlık refah payı, yılların kaybını kapatmaz. Emekliler, düzenlemeyi artık sofrasında hissetmeli” mesajını verdi. TÜED de aylıklarda adaletin sağlanması için intibak çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi ANKARA - Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, emekli maaşlarında yapılması planlanan düzenlemenin adil olması gerektiğini söyledi. Yazgan, “Türkiye’de 18 milyon emekli var. Cumhurbaşkanı’mızın, emeklilerin durumunun 2027 bütçesinde iyileştirileceğini ifade ettiği açıklamasını kıymetli buluyorum. Çalışma Bakanı’mızın yasal artışların ötesinde bir iyileştirme üzerinde çalışıldığı ifadesi de çok önemli. Ancak şunu açıkça söylemeliyiz ki, bu düzenleme emeklinin sofrasında hissedilmeli. Birkaç puanlık bir refah payı, yılların kaybını kapatmaz. Bütçe görüşmeleri tamamlandığında Meclis’e gelecek düzenleme, emekliyi açlık sınırının altında bırakmayan, kalıcı ve adil bir düzenleme olmalıdır” diye konuştu.

2008 VE SONRASINA DÜZENLEME

Emekliler için taleplerini aktaran Yazgan, “Memur emeklisine geçmişte verilmeyen seyyanen zam eksiksiz şekilde maaşlara yansıtılmalı. Kamu personel rejimindeki ‘aylık’ tanımı düzenlenmeli, seyyanen ödeme, ek ödeme ve tüm düzenli gelir unsurları emeklilik hesabına dahil edilmeli. 5510 Sayılı Kanun kapsamında 2008 yılı ve sonrasında göreve başlayan memurlar için oluşturulan düşük aylık bağlama oranı ile statü adaletsizliği son bulmalıdır. 3600 ek gösterge sözü tutulmalıdır” ifadesini kullandı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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