Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı! Dikkat çeken ara ödeme ve iade detayı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun dördüncü toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan İletişim Başkanlığı, masaya yatırılan konuları açıkladı. İşte detaylar...

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Fon krizine ilişkin çalışmalar kapsamında dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıda tasfiye süreci, ara ödemeler, fahiş kazançların iadesi gibi konular ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

ARA ÖDEME VE FAHİŞ KAZANÇLARIN İADESİ

Toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılmış, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Bu kapsamda, olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde, 1 milyon TL’ye kadar yapılacak ara ödemeler ile ilgili teknik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Ayrıca, fahiş kazançların iadesi için, açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar ele alınmıştır.

"KURUMLARIMIZ EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK"

Fon Koordinasyon Kurulu, belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde ve hızlı bir şekilde aksiyon alması yönünde çalışmalarını sürdürecektir. Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yapmaktadır. Her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, kendi alanında çalışmalarını yaparak aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir."