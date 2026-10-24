Petrolde 52 ay sonra ilk! Haftalık kapanış rekoru geldi

Orta Doğu’da yeni bir çatışma riskinin artmasıyla Brent petrol fiyatı haftayı 116,92 dolardan tamamladı. Böylece petrol fiyatında Haziran 2022’den bu yana “en yüksek haftalık kapanış” gerçekleşti. Petrol mart ayında 119,50 doları test etse de haftalık kapanışlar 117 doların altında gerçekleşmişti. Analistler 119,50 doların kritik bir direnç olduğuna dikkat çekerek, petrol fiyatlarında “yüksek oynaklık” uyarısında bulunuyor.

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Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler yeniden tırmanırken, petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanıyor. Uluslararası piyasalarda gösterge kabul edilen Brent petrol vadeli işlemleri, geçen haftayı yüzde 6,44 primle 116,92 dolardan tamamladı. Böylece fiyatlar mart ayında görülen 119,50 dolarlık zirveye yaklaşırken, haftalık kapanış bazında da dikkat çeken bir seviyeye ulaştı.

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52 HAFTA SONRA BİR İLK

Petrol piyasasında mart ayında daha yüksek fiyatlar test edilmesine rağmen haftalık kapanışlar 117 doların altında kaldı. Son yükselişle birlikte 116,92 dolarlık haftalık kapanış, aynı zamanda Haziran 2022’den bu yana “en yüksek haftalık kapanış” olarak da gözlerden kaçmadı. Analistlere göre bu görünüm, petrol fiyatlarında orta vadeli eğilimin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

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GERİLİM TIRMANIYOR

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu’da çatışmaların yeniden genişleyebileceğine yönelik endişeler etkili oluyor. Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’daki enerji tesislerini hedef alan saldırıları, bölgedeki petrol üretimi ve sevkiyat güvenliğine ilişkin riskleri artırdı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik muhtemel yeni saldırılarına ilişkin haberler de piyasaların odağında bulunuyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğine yönelik tehditler, küresel petrol arzında yeni aksamalar yaşanabileceği endişesini güçlendiriyor.

ARZ ENDİŞELERİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir diğer gelişme, ABD’nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan düşüş oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları son haftada 3,1 milyon varil azalarak 412,5 milyon varile geriledi.

Piyasa beklentilerinden daha güçlü gerçekleşen düşüş, arz görünümüne ilişkin kaygılarla birlikte fiyatlarda yükselişe destek verdi.

Rusya’daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Libya’da petrol akışında yaşanan aksaklıklar da arz tarafındaki belirsizlikleri artırdı.

GÖZLER YENİ HAFTADA

Petrol piyasasında Orta Doğu’daki gelişmelerin önemine dikkat çeken analistler “119,50 dolar önemli bir direnç olarak takip ediliyor. Diplomatik temasların, muhtemel bir çatışmayı sınırlayabileceğine yönelik beklentiler yeniden ağırlık kazanırsa, fiyatlardaki yükseliş ivme kaybedebilir. Bununla birlikte arz güvenliğine ilişkin risklerin sürmesi, yüksek oynaklığın devamına sebep olabilir” uyarısında bulunuyor.