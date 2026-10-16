Teknoloji hisseleri sallanıyor! Merkez üssü G. Kore! Haftalık kayıp…

Teknoloji ağırlıklı Güney Kore borsası bu hafta %13'ü aşan kayıp yaşıyor. ABD'de Nasdaq endeksinde de haftalık kayıp dört günde %2,4'e yaklaştı. Milyarlarca dolarlık harcama yapan teknoloji şirketlerinin, bunun karşılığını ne zaman alabileceğine yönelik endişeler piyasada risk iştahını düşürüyor. Yüksek faiz ortamı da bu şirketlerde “yüksek değerleme” sorularına yol açarken, piyasada yeniden “balon” tartışmaları alevlendi.

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Küresel piyasalarda teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısı dikkat çekiyor. Güney Kore borsası KOSPI, geçen haftaki yüzde 5,29'luk düşüşün ardından bu hafta da yüzde 13'ü aşan kayıp yaşıyor. Endeks, haftanın son işlem gününde 5.750 puan civarında denge arayışını sürdürdü.

ABD'de teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinde de haftalık kayıp yüzde 2,4'e yaklaşırken, kripto para piyasasında da satışlar öne çıkıyor. Bitcoin'in dün 80 bin doların altını test etmesi, riskli varlıklardaki geri çekilmenin farklı piyasalara yayıldığını da gösteriyor.

“Teknoloji hisselerinde ne oluyor?” soruları artarken; düşüşte birden çok faktörün etkili olduğu ifade ediliyor.

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ÇİP HİSSELERİ ÖNCÜ OLDU

Güney Kore borsasının yarı iletken sektörüne yüksek ölçüde bağımlı olması ve Samsung Electronics, SK Hynix gibi küresel bellek çipi üreticilerinin hisselerindeki sert düşüşler, ülke borsasının da hızla gerilemesinde etkili oldu

Analistler “Çip sektöründe yapay zekâ talebiyle yükselen beklentilerin yeniden değerlendirilmesi, bu şirketlerin gelecekteki büyüme ve kârlılık görünümünü tartışmaya açıyor. Çinli üreticilerin rekabet gücünü artırabileceğine yönelik gelişmeler de uzun vadede fiyatlama gücü ve kâr marjları açısından ek bir risk oluşturuyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

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YAPAY ZEKÂDA KÂRLILIK İMTİHANI

Satışların arkasındaki temel endişelerden birinin ise yapay zekâ yatırımlarının ne ölçüde kazanca dönüşeceği konusu oldu.

Analistler “Büyük teknoloji şirketleri veri merkezleri, gelişmiş çipler, sunucular ve enerji altyapısı için milyarlarca dolarlık harcamalar yapıyor. Ancak yatırımcılar artık yalnızca bu alandaki büyümeye değil, yapılan harcamaların ne zaman ve ne kadar gelir getireceğine de odaklanıyor. Yapay zekâ gelirlerinin yatırımlarla aynı hızda büyümemesi, şirketlerin nakit akışını ve kâr marjlarını baskılayabilir. Üstelik teknoloji hisselerinde gelecekteki büyüme beklentileri uzun süredir fiyatlanıyor. Bu sebeple şirketler kâr açıklamaya devam etse bile, sonuçların, yüksek beklentileri karşılayamaması riski öne çıkabilir” uyarısında bulunuyor.

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FAİZ BASKISI VE DEĞERLEME

Teknoloji hisselerindeki satışlara sebep olan bir diğer unsur ise küresel faizler… ABD'de enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesi, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendiriyor. Yüksek faiz ortamı, şirketlerin finansman maliyetlerini artırabiliyor. Özellikle değerlemeleri gelecekteki büyüme beklentilerine dayanan teknoloji şirketleri, faiz değişimlerine karşı daha hassas bir görünüm sergiliyor.

‘BALON’ TARTIŞMALARI

Analistler, yaşananları şimdilik “bir balonun patlaması” şeklinde tanımlamak için yeterli veri olmadığını ifade ederek “Yapay zekâ rallisi yeni bir imtihandan geçiyor olabilir. Önümüzdeki dönemde piyasaların yönünü belirleyecek temel unsur, teknoloji şirketlerinin büyüme hikâyesinden çok, bu büyümeyi ne ölçüde kâra dönüştürebildiği olacak” görüşünü aktarıyor.