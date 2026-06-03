Türk lirası, Ocak-Mayıs 2026 döneminde (ortalama kâr payı getirilerine göre) yaklaşık yüzde 12,50 kazanç sunarken; dolar aynı dönemde %6,90 prim yaptı. Eurodaki yükseliş ise %6,00 ile sınırlı kaldı. TL, getiride döviz kurlarını geride bırakarak yatırımcısına daha yüksek kazanç sundu. Piyasalarda dikkatler şimdi 5 Haziran’da açıklanacak mayıs enflasyonuna ve 11 Haziran’daki TCMB faiz kararına çevrildi.

Piyasalarda yılın ilk 5 ayı geride kalırken, bu süreçte para birimlerinin performansı da ortaya çıktı.

Türk lirası, Ocak-Mayıs 2026 döneminde (ortalama kâr payı getirilerine göre) yaklaşık yüzde 12,50 kazanç sunarken; dolar aynı dönemde %6,90 prim yaptı. Avrupa para birimi Euro ise %6,00 oranında yükseliş kaydetti.

Türk lirası getiride döviz kurlarını geride bırakarak, yatırımcısına daha yüksek kazanç sundu. Piyasalarda dikkatler haziran ayında enflasyon verisine ve TCMB’nin faiz kararına odaklandı.

Türk lirası mı, döviz mi? 5 aylık getiriler ne söylüyor?

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Şeker Yatırım tarafından paylaşılan aylık bültende “Yurt içinde 5 Haziran tarihinde açıklanacak enflasyon verisi ve 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı piyasaların ana gündem maddeleri arasında. Enflasyonun ana eğilimi, enerji fiyatlarının etkisi, iç talep görünümü ve rezerv dinamikleri, para politikası beklentileri açısından da belirleyici olmayı sürdürecek” denildi.

TCMB ÖNGÖRÜLERİ

TCMB’nin mart ayında faiz indirimlerine ara vermesinin ardından, nisan ayında da beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmediği hatırlatılan analizde, “Devam eden jeopolitik riskler göz önüne alındığında, TCMB’nin haziran toplantısında da sıkı duruşunu sürdürmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Türk lirası mı, döviz mi? 5 aylık getiriler ne söylüyor?

İTO ENFLASYONU

Cuma günü belli olacak TÜİK enflasyonu öncesinde, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından mayıs verileri açıklandı. Buna göre mega kentte perakende fiyatlar mayısta aylık bazda %1,53 arttı. İstanbul’da nisanda gerçekleşen %3,74’lük aylık enflasyona karşılık mayıs verisi, fiyat artışlarının daha ılımlı seviyelere çekildiğini gösterdi.

DÖVİZİN PAYI %40’IN ALTINDA

Bu arada BDDK verilerine göre 22 Mayıs ile sona eren haftada;

-Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 29,31 trilyon TL olarak gerçekleşti.

-Bu tutarın 11,65 trilyon lirası yabancı para cinsinden oluşuyor.

-Toplam içinde yabanı paranın payı ise %39,75 seviyesinde…