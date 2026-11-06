ABD borsalarında yapay zekâ fırtınası tersine döndü! Demokratların zaferinin ardından veri merkezi yatırımlarının yavaşlayabileceği endişesi, Wall Street'te panik satışlarını tetikledi. Teknoloji devlerinin piyasa değerinden bir günde 1 trilyon dolar silindi. Nvidia tek başına 440 milyar dolardan fazla kayıp yaşarken; Nasdaq, yüzde 5,5 düşüşle Nisan 2025'ten bu yana en sert günlük değer kaybını kaydetti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD hisse senedi piyasalarında perşembe günü adeta deprem yaşandı. Yapay zekâ rallisinin geleceğine ilişkin endişeler sert satış dalgasına dönüştü. Nasdaq yüzde 5,5'ten fazla gerileyerek düzeltme bölgesine inerken, teknoloji devlerinin piyasa değeri, bir günde 1 trilyon doların üzerinde geriledi. Nvidia yaklaşık 440 milyar dolarlık kayıpla satış dalgasının merkezine yerleşti.

Yapay zekâ yatırımlarının hız kesebileceği endişesi, özellikle çip üreticileri ve veri merkezi altyapısına yönelik şirketlerde yoğun satışları beraberinde getirdi. S&P 500 yüzde 4,4 civarında düşerken, Dow Jones Sanayi Endeksi günü yüzde 3,4 ekside tamamladı. Böylece üç büyük endeks de Nisan 2025'teki gümrük vergisi şokundan bu yana en sert günlük kayıplarını yaşadı.

Çarşamba günü seçim sonuçlarının ardından görülen yükseliş de yerini geniş çaplı satışlara bıraktı.

Yapay zekâ çöküşü! 'Muhteşem Yedili'de trilyon dolarlık şok

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE ŞOK

Satış dalgasının en ağır faturası yapay zekâ ekosisteminin önde gelen şirketlerine çıktı. 'Muhteşem Yedili' olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinin toplam piyasa değeri bir günde 1 trilyon doların üzerinde azaldı.

Nvidia hisseleri yüzde 9'dan fazla gerilerken şirketin piyasa değerindeki kayıp 440 milyar doları aştı. Böylece Nvidia'nın yıl başından bu yana getirisi de negatif bölgeye geçti.

Qualcomm hisseleri de şirketin cari çeyreğe yönelik beklentilerinin, yatırımcıları tatmin etmemesiyle yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

AMD, Micron ve Applied Materials gibi çip üreticilerinde de çift haneli düşüşler görüldü. Veri merkezi yatırımlarıyla öne çıkan CoreWeave gibi şirketlerde satış baskısı ikinci güne taşındı. Elon Musk'ın şirketleri Tesla ve SpaceX de yüzde 9'u aşan kayıplarla dalgadan etkilendi.

Yapay zekâ çöküşü! 'Muhteşem Yedili'de trilyon dolarlık şok

YAVAŞLAMA KORKUSU

Wall Street'teki satışların arkasında yalnızca şirket bilançoları değil, yapay zekâ altyapısına yönelik devasa yatırım planlarının sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri de bulunuyor.

ABD'de ara seçimlerde veri merkezi yatırımlarının yoğunlaştığı bazı eyaletlerde Demokratların elde ettiği başarı, sektörde yeni düzenlemeler ve inşaat kısıtlamaları ihtimalini gündeme getirdi. Seçimlerle birlikte 10 eyalette veri merkezi projelerine yönelik 41 yerel oylama önerisinin büyük bölümünün reddedilmesi de yatırımcıların endişelerini artırdı.

Öte yandan Meta, Alphabet, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin veri merkezi ve yapay zekâ altyapısı için yıllık 100 milyar doları aşan harcama planları bulunuyor. Ancak artan sermaye ihtiyacı, yükselen finansman maliyetleri ve yatırımların ne zaman güçlü nakit akışına dönüşeceğine ilişkin belirsizlikler piyasa algısını bozuyor.

Yapay zekâ çöküşü! 'Muhteşem Yedili'de trilyon dolarlık şok

MART 2020’DEN BU YANA…

Analistler, yapay zekâ teknolojisinin gelişmeye devam edeceğini ancak veri merkezleri ve altyapı yatırımlarında yaşanabilecek yavaşlamanın hisse fiyatlarına yansıyabileceğini değerlendirdi.

Düşüş yalnızca teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmadı. S&P 500 endeksinin 11 sektörünün tamamı günü kayıpla tamamlarken, en sert gerileme bilgi teknolojileri sektöründe yaşandı. Sektör endeksi yüzde 7,3 düşüşle Mart 2020'den bu yana en kötü günlük performansını sergiledi.

Teknoloji ağırlıklı XLK borsa yatırım fonunda kayıp ise yüzde 8'i aşarken, işlem hacmi 30 günlük ortalamanın üç katından fazla yükseldi.

VIX 7 AYIN ZİRVESİNDE

Piyasalardaki korkunun göstergesi olarak kabul edilen VIX endeksi de 31 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Böylece ABD borsalarında yapay zekâ odaklı büyüme beklentilerinin sorgulandığı yeni bir dönemin kapısı aralanırken, yatırımcıların odağı teknoloji şirketlerinin devasa yatırım harcamalarının kârlılığa ne ölçüde dönüşeceğine çevrildi.

Yapay zekâ çöküşü! 'Muhteşem Yedili'de trilyon dolarlık şok

BİTCOİN DE ETKİLENDİ

Bu arada kripto varlıklarda da sert satışlar dikkat çekti. Önceki gün 80 bin 500 dolardan kapanış yapan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde geriledi. BTC TSİ 07:30 itibarıyla 75 bin 700 dolara yakın denge arayışını sürdürdü.

ASYA HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Asya'da da teknoloji hisselerinde bugün düşüşler yaşanıyor. Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix %8′den fazla değer kaybederken, Samsung Electronics %7 düştü. LG Innotek ve LG Display ise sırasıyla %10 ve %7,7 oranında değer kaybetti. Bu düşüşlerle Güney Kore endeksi de yüzde 5'in üzerinde geriledi.