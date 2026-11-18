Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik hazırlığı yapanlar için yılın son günleri büyük önem taşıyor. 2026 ve 2027 yıllarına ait devlet katkısı limitlerini doğru değerlendirenler, yaklaşık 180 bin TL'lik ek kazanç fırsatı yakalayabilir. Ancak emeklilik başvurusunun zamanlaması ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde 45 güne uzayabilen blokaj süresi bu avantajı kaçırmanıza yol açabilir. BES uzmanı Zeynep Candan Aktaş, emekli adaylarına kritik uyarılarda bulundu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) emeklilik hakkı kazananlar için 2026'nın son günleri ve 2027'nin ilk ayları önemli bir fırsat sunuyor. Uzmanlar; devlet katkısından azami düzeyde yararlanmak isteyenlerin, emeklilik başvurularının zamanlamasını ve son katkı payı ödemelerini dikkatle planlamaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

2026 yılı için 79 bin 272 TL olan maksimum devlet katkısının, 2027'de yaklaşık 100 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Böylece iki yılın toplamında yaklaşık 180 bin TL'lik devlet katkısı elde etmek mümkün olabilecek.

BES'TE EMEKLİLİK ŞARTLARI

BES'ten normal emeklilik hakkı kazanabilmek için iki temel şartın birlikte yerine getirilmesi gerekiyor. Buna göre katılımcının sistemde en az 10 yıl kalmış olması ve 56 yaşını doldurması şartı aranıyor. Bu iki şartı sağlayanlar, emeklilik hakkını kullanarak birikimlerini toplu olarak alabiliyor, düzenli gelir şeklinde değerlendirebiliyor veya iki yöntemi birlikte tercih edebiliyor.

BES'te emekliliğin önemli avantajlarından biri de devlet katkısının tamamına hak kazanılması. Sistemde 3 yıl kalanlar devlet katkısının yüzde 15'ine, 6 yıl kalanlar yüzde 35'ine, 10 yıl kalanlar yüzde 60'ına hak kazanırken; emeklilik hakkı elde edenler, devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamını alabiliyor.

180 bin TL devlet katkısı fırsatı! BES emeklisi olacaklara 5 kritik uyarı

İKİ YILDA 180 BİN TL’LİK FIRSAT

2026 yılı itibarıyla BES'te devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak uygulanıyor. Bir katılımcının 2026 yılında maksimum devlet katkısından yararlanabilmesi için toplam 396 bin 360 TL katkı payı ödemesi gerekiyor. Bu ödemenin karşılığında alınabilecek maksimum devlet katkısı ise 79 bin 272 TL…

2027 yılında ise yıllık brüt asgari ücretin yaklaşık 500 bin TL seviyesine ulaşması halinde, maksimum devlet katkısının da yaklaşık 100 bin TL’ye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Böylece iki yılın toplamında yaklaşık 180 bin TL'lik devlet katkısı fırsatı ortaya çıkıyor.

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BES UZMANINDAN 5 UYARI

BES uzmanı Zeynep Candan Aktaş, emeklilik hakkı kazananların aceleyle sistemden çıkış yapmamaları ve son ödemelerini planlamaları gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Aktaş, öncelikle emeklilik işlemleri tamamlanana kadar geçecek sürede, piyasalardaki muhtemel dalgalanmalardan etkilenmemek için birikimlerin para piyasası fonuna aktarılması öneriliyor. Böylece çıkış işlemleri sırasında fon değerlerindeki olası kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor.

180 bin TL devlet katkısı fırsatı! BES emeklisi olacaklara 5 kritik uyarı

YENİ YILIN DEVLET KATKISI

Yılın son döneminde emeklilik hakkı kazananlar için zamanlamanın önemine dikkat çeken Aktaş; 2026'nın son günlerinde emeklilik hakkı elde edenlerin, 2027 yılının devlet katkısından da yararlanabilmek için yeni yılın ilk aylarını bekleyebileceğine dikkat çekiyor. Böylece iki ayrı takvim yılının devlet katkısı limitinden faydalanma imkânı doğuyor.

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GEÇMİŞ ÖDEMELERİ KONTROL EDİN

Aktaş, daha önce ödenmemiş katkı payı vadeleri bulunanların, emeklilik işlemlerinden önce bu ödemeleri kapatmasını da öneriyor. Böylece kesintilerle devlet katkısının karşılaştırmalı kontrollerinin yapılabilmesi mümkün olabilecek. Ancak yıllık brüt asgari ücretin 10 katını aşan birikimlerde (2026 itibarıyla 3 milyon 963 bin 600 TL) söz konusu kontrollerin yapılmayacağı belirtiliyor.

KARTLA ÖDEMEDE 45 GÜN DETAYI

En önemli uyarılardan biri de kredi kartıyla yapılacak son ödemelerle ilgili… Kartla gerçekleştirilen katkı payı ödemelerinde blokaj süresi sebebiyle, paranın emeklilik şirketinin hesabına geçmesi gecikebiliyor. Aktaş, bu sürenin 45 güne kadar uzayabildiğine dikkat çekerek, 2026'nın son döneminde yapılacak ödemelerin yeni yıla sarkabileceği uyarısında bulunuyor. Böyle bir durumda ödeme 2026 yılına değil, 2027 yılına ait devlet katkısı hesaplamasına dahil edilebilir. Bu sebeple son ödemelerden önce mutlaka BES şirketiyle görüşülmesi gerekiyor.

ÖDEME PLANI YAPIN

Aktaş'ın son uyarısı ise yüksek tutarlı katkı payı ödemeleriyle ilgili... 2026 için yaklaşık 396 bin TL, 2027 için ise tahmini 500 bin TL'lik ödeme yapmakta zorlanabilecek katılımcıların, 180 bin TL'lik devlet katkısı fırsatını da dikkate alarak finansman planı oluşturması gerektiğini belirtiyor.

Aktaş, emeklilik hakkını zaten kazanmış olanların, kredi maliyetlerini artırmamak adına 2026'nın aralık sonu ve 2027'nin ocak başında ödeme zamanlamasını iyi ayarlaması gerektiğini vurguluyor.