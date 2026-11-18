Otomobil piyasasında ekim ayı verileri, ikinci elin ağırlığını gözler önüne serdi. Geçen ay sıfır otomobil kayıtları 62 bin 97 adet olurken, ikinci el piyasada 597 bin 133 devir işlemi gerçekleşti. Böylece ikinci el otomobilin işlem hacmi, sıfır araç kayıtlarını yaklaşık 9,6'ya katladı. Rakamlar, ekim ayında trafiğe kaydı yapılan her 1 sıfır otomobile karşılık yaklaşık 10 ikinci el otomobilin satıldığını ortaya koydu.

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Türkiye otomobil piyasasında ekim ayı verileri, sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki makasın dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Sıfır otomobilde satışların öncü göstergelerinden biri olan trafiğe kayıt işlemlerinde önemli düşüş yaşanırken, ikinci el piyasasında yüz binlerce araç el değiştirdi.

TÜİK verilerine göre ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 62 bin 97'ye geriledi.

Ekim ayında Türkiye genelinde 873 bin 545 taşıtın devri gerçekleştirildi. Bu işlemlerin yüzde 68,3'ünü otomobiller oluşturdu. Böylece bir ayda yaklaşık 597 bin 133 adet otomobil, ikinci el piyasada el değiştirdi.

10 ARACA KARŞILIK 1 ARAÇ!

Öte yandan ikinci el otomobil piyasasında yılın ilk 10 ayında toplam 5 milyon 891 bin 686 satış gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,43'lük gerileme yaşanırken; son 12 aylık toplam satış 7 milyon 299 bin 286 adet olarak hesaplandı. Bu dönemde yıllık bazdaki düşüş ise yüzde 2,27 oldu.

Sıfır otomobil tarafında ise farklı bir görünüm ortaya çıktı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı aylık bazda yüzde 3,5, yıllık bazda yüzde 29,1 azalarak 62 bin 97 oldu. Ocak-ekim döneminde yeni otomobil kayıtları 727 bin 317'ye ulaştı.

Rakamlar, ekimde ikinci el otomobildeki devir sayısının, sıfır araç kayıtlarının yaklaşık 10 katına ulaştığını da ortaya koydu.

1 sıfıra karşılık 10 ikinci el! Otomobilde bütün denklem değişti

İKİNCİ ELDE 5,9 MİLYON ARAÇ

Aylık verilere bakıldığında ikinci el piyasasında hareketliliğin yıl boyunca yüksek seyrettiği görülüyor. Ocak ayında 582 bin 180 olan satışlar, şubatta 556 bin 805'e geriledi. Martta 597 bin 104, nisanda 605 bin 480 adetlik işlem gerçekleşti. Mayısta 503 bin 57'ye kadar inen satışlar, haziranda 608 bin 484'e yükseldi.

Yaz aylarında da hareketlilik devam etti. Temmuzda 588 bin 504, ağustosta 608 bin 888 otomobil el değiştirirken, eylül ayında 644 bin 51 adetle yılın en yüksek aylık satış rakamına ulaşıldı. Ekimde ise satışlar bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 7,3 gerileyerek 597 bin 133 adet oldu.

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SIFIR OTOMOBİLDE RENAULT

Ekim ayında sıfır otomobil kayıtlarında Renault yüzde 14,5 payla ilk sırada yer aldı. TOGG yüzde 11,7 ile ikinci, Volkswagen yüzde 11,1 ile üçüncü oldu. Bu markaları Hyundai, Toyota, BMW, Skoda, Mercedes-Benz, Peugeot ve Kia takip etti.

Yılın ilk 10 ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin motor hacminde 1300 cc ve altı araçlar yüzde 30,3 ile öne çıktı. Renk tercihinde ise gri yüzde 41,2'lik payla ilk sırada yer alırken, beyaz yüzde 25,6 ile ikinci oldu.

DÜŞÜK FİYAT AVANTAJI

Sektör temsilcileri, sıfır otomobil kayıtlarında yaşanan belirgin daralmaya rağmen ikinci el araç devirlerinin yüksek hacmini koruduğunu belirterek “Bununla birlikte ikinci el satışların da gerilemesi, piyasadaki genel hareketliliğin bir miktar zayıfladığına işaret ediyor. Daha düşük fiyat avantajı da ikinci el piyasayı burada cazip hale getiriyor” görüşünü paylaşıyor.

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