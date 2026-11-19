İstanbul genelinde konut satışları ekimde yıllık bazda yüzde 21,5 gerilerken, 39 ilçenin 37'sinde düşüş yaşandı. Geneldeki daralmaya karşılık Tuzla, satışlarını yüzde 39,6 artırarak mega kentin zirvesine yerleşti. Küçükçekmece de satışlarda artış kaydedilen ikinci ilçe oldu. Beykoz yüzde 56,5'lik kayıpla düşüşün en sert yaşandığı adres olarak öne çıktı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye konut piyasasında yaşanan daralma, İstanbul'un ilçelerine de yansıdı. Mega kentte 2025 yılının ekim ayında 29 bin 3 olan konut satışları, 2026'nın aynı döneminde yüzde 21,5 düşüşle 22 bin 753'e geriledi. İlçe bazında bakıldığında ise aynı dönemlerde İstanbul'un 39 ilçesinden sadece 2'sinde satışların arttığı, 37 ilçesinde düşüş yaşandığı görüldü.

İstanbul'da konut piyasasının en dikkat çekici sonuçlarından biri, satışlardaki gerilemenin neredeyse bütün ilçelere yayılması oldu. Bir yılda 6 bin 250 konutluk kayıp gözlerden kaçmadı.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM 165 bin peşin alıcı çekildi! Konutta faiz ve altın faturası

TUZLA VE KÜÇÜKÇEKMECE ÖNE ÇIKTI

İlçeler arasında satış artışı yaşanan iki adres Tuzla ve Küçükçekmece oldu. Tuzla'da konut satışları 816'dan bin 139'a yükselerek yüzde 39,6 arttı. Bu performansla Tuzla, İstanbul'da satışların en fazla yükseldiği ilçe olarak öne çıktı. Küçükçekmece'de ise satışlar bin 282'den bin 446'ya çıkarak yüzde 12,8 artış gösterdi.

39 ilçenin 37'sinde düşüş! Konutta İstanbul’un parlayan 2 adresi

BEYKOZ'DA KAYIP YÜZDE 56'YI AŞTI

Satışlardaki gerilemenin en sert hissedildiği ilçe Beykoz oldu. Burada ekimde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 154'ten 67'ye düşerken; kayıp yüzde 56,5 olarak hesaplandı.

Güngören yüzde 48'lik düşüşle ikinci sırada yer alırken, Adalar'da yüzde 43,5, Şile'de yüzde 39,7 ve Üsküdar'da yüzde 38,6 gerileme yaşandı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Asgari ücret zammı ne kadar olmalı? İşçi ve işverenin beklentisinde büyük fark var

ADET OLARAK EN FAZLA DÜŞÜŞ…

Satış adetleri üzerinden yapılan karşılaştırmada ise en büyük kayıp Esenyurt'ta gerçekleşti. İlçede geçen yıl ekim ayında 3 bin 417 konut satılırken, bu yıl aynı dönemde satışlar 2 bin 636'ya geriledi. Böylece Esenyurt'ta 781 konutluk azalma yaşandı. Pendik 319, Ümraniye 317 ve Bahçelievler 294 konutluk kayıpla öne çıkan diğer ilçeler oldu.

39 ilçenin 37'sinde düşüş! Konutta İstanbul’un parlayan 2 adresi

GERİLEMENİN SINIRLI KALDIĞI İLÇELER

İstanbul genelinde satışların gerilediği ilçeler arasında düşüşün en sınırlı kaldığı yer ise Beyoğlu oldu. İlçede satışlar 195'ten 188'e gerileyerek yalnızca yüzde 3,6 azaldı. Bayrampaşa yüzde 6,4'lük düşüşle ikinci sırada yer alırken, Avcılar'da yüzde 12,4, Arnavutköy'de yüzde 13,4 ve Zeytinburnu'nda yüzde 15,1 gerileme kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Motorine büyük indirim geliyor! Araç sahipleri 1 depoda 329 TL tasarruf edecek

SATIŞLARIN ARTTIĞI 2 İLÇE

İlçe Adet Değişim Oranı Tuzla 1.139 %+39,6 Küçükçekmece 1.446 %+12,8

SATIŞLARIN EN ÇOK GERİLEDİĞİ 10 İLÇE

İlçe Adet Değişim Oranı Beykoz 67 %-56,5 Güngören 303 %-48,0 Adalar 26 %-43,5 Şile 70 %-39,7 Üsküdar 440 %-38,6 Sultangazi 425 %-38,3 Çatalca 48 %-35,1 Ümraniye 626 %-33,6 Bakırköy 292 %-32,4 Çekmeköy 443 %-31,3

SATIŞLARIN EN AZ GERİLEDİĞİ 10 İLÇE

İlçe Adet Değişim Oranı Beyoğlu 188 %-3,6 Bayrampaşa 291 %-6,4 Avcılar 793 %-12,4 Arnavutköy 503 %-13,4 Zeytinburnu 474 %-15,1 Beşiktaş 233 %-15,9 Bağcılar 538 %-17,0 Büyükçekmece 522 %-18,2 Şişli 376 %-19,1 Başakşehir 1.100 %-19,8

(Not: Rakamlar Ekim 2026 satışlarını yansıtıyor.)