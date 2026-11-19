2027 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan yeni yılda alacağı maaşı merak ederken, 13 bin 708 iş adayı ve 300 firmanın katıldığı anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. İşçi ve işverenin asgari ücret zammı beklentisinde büyük farklılıklar dikkat çekti.

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Asgari ücret pazarlığının başlayacağı aralık ayına sayılı günler kaldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki ay bir araya gelip milyonların zammını belirleyecek. Asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başlarken, beklentilerde gün yüzüne çıkmaya başladı.

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İŞÇİ VE İŞVEREN BEKLENTİLERİ AYRIŞTI

Eleman.net milyonları ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili bir anket yaptı. 13 bin 708 iş adayı ve 300 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ankette, işçi ve işveren beklentilerindeki ayrışma dikkat çekti.

Asgari ücret zammı ne kadar olmalı? İşçi ve işverenin beklentisinde büyük fark var

İŞÇİLER 40 BİN ÜSTÜNÜ BEKLİYOR

Araştırmaya katılan 13 bin 708 iş adayının yüzde 51'i, yeni yılda asgari ücretin 40 bin TL'nin üzerinde olmasını beklediğini belirtti.

Anketten çıkan sonuçlar şöyle:

İŞÇİLERİN 2027 ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ CEVAP ORANI 30.000–35.000 TL %15 35.001–40.000 TL %34 40.001–45.000 TL %18 45.001–50.000 TL %11 50.000 TL üzeri %22

İDEAL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI?

Ankete katılan adaylara ideal asgari ücret de soruldu. Katılımcıların yüzde 65'i ideal asgari ücretin 45 bin TL'yi aşması gerektiğini söyledi.

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İŞVEREN DAHA DÜŞÜK ZAM BEKLİYOR

İşveren cephesinde ise daha farklı bir tablo ortaya çıktı. Ankete katılan 300 firmanın yüzde 96'sı, 2027 yılı asgari ücretinin 30 bin TL ile 40 bin TL arasında şekilleneceğini tahmin etti.

İşveren cephesinden çıkan sonuçlar şöyle:

İŞVERENİN 2027 ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ CEVAP ORANI 30.000–35.000 TL %52 35.001–40.000 TL %44 40.001–45.000 TL %4

ZAM BEKLENDİĞİ GİBİ OLMAZSA İŞÇİ VE İŞVEREN NE YAPACAK?

İşçi ve işverene istedikleri zammın gerçekleşmemesi halinde ne yapacakları da soruldu. Anketten çıkan sonuçlar şöyle:

İSTEDİĞİ ZAMMI ALAMAYAN İŞÇİ NE YAPACAK? ORAN Henüz karar vermedim %30 Daha yüksek maaşlı bir iş arayacağım %28 Mevcut işimde çalışmaya devam edeceğim %22 Ek iş veya ek gelir fırsatlarını değerlendireceğim %15 Harcamalarımı azaltacağım %6

ZAM YÜZDE 30'U AŞARSA FİRMALAR NE YAPACAK? ORAN Mevcut istihdam ve bütçe planını koruyacağım %50 Ürün ve hizmet fiyatlarını yeniden düzenleyeceğim %23 Yeni personel alımlarını sınırlandıracağım %15 Operasyonel giderleri azaltacağım %12

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