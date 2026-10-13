Altında yeni rekor! ETF’lerde böylesi görülmedi

Küresel altın ETF’lerine 2026’nın üçüncü çeyreğinde 30,7 milyar dolarla tarihî düzeyde para girişi gerçekleşti. Fonların toplam altın varlığı da 4 bin 256 tonla rekor kırdı. FED’in faiz artışına yönelmesine rağmen altın fonlarına giriş artarken; Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, bu durumun, altının mali risklere karşı korunma aracı olarak da öne çıktığını gösterdiğini belirtti.

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Küresel piyasalarda altına yönelik yatırımcı talebi, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) gerçekleşen güçlü para girişleriyle yeni bir boyuta ulaştı. 2026’nın üçüncü çeyreğinde küresel fiziksel altın destekli ETF’lere 30,7 milyar dolarlık net giriş kaydedildi. Böylece söz konusu dönemde, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en yüksek çeyreklik para girişi gerçekleşti.

Eylül ayında da altın fonlarına yönelik talep güçlü seyrini korudu. Küresel altın ETF’lerine ay boyunca 10 milyar dolarlık giriş yaşandı. Bu tutar, 2026’nın en yüksek üçüncü aylık girişi olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında gerçekleşen 17,9 milyar dolarlık giriş ise tarihsel sıralamada en yüksek ikinci aylık alım olarak öne çıktı.

Dünya Altın Konseyi tarafından paylaşılan bu veriler; altın fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların kıymetli metale yönelik ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

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ETF’LERDE 4 BİN 256 TON!

Fonlara yönelen para fiziki altın varlıklarına da yansıdı. Küresel altın ETF’lerinin toplam altın varlığı eylül ayında 67 ton artarak 4 bin 256 tona yükseldi. Böylece ton bazında da yeni bir rekor seviyeye ulaşıldı. Yatırımcıların fonlar üzerinden altına yönelmesi, küresel portföylerde kıymetli metalin ağırlığının arttığını ortaya koydu.

Yıl başından bu yana küresel altın ETF’lerine toplam 38,5 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti. Bu tutar, söz konusu dönemde fonların altın varlıklarında yaklaşık 226 tonluk artışa karşılık geldi.

Altında yeni rekor! ETF’lerde böylesi görülmedi

İNGİLTERE İLK SIRADA

Altın, belirli bir bölgeyle sınırlı kalmadı. Bütün bölgelerde pozitif giriş kaydedildi. Bu görünüm, altına yönelik yatırımcı ilgisinin coğrafi açıdan da geniş bir tabana yayıldığını gösterdi.

Birleşik Krallık’ta işlem gören altın fonları, 2026’nın başından itibaren 9,5 milyar dolarlık para girişi çekti. Böylece İngiltere, ETF'lere para girişinde Çin’i de geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

FED'E RAĞMEN ALTIN...

Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, altın ETF’lerine yönelik para girişlerini değerlendirirken son yıllardaki değişime dikkat çekti. Aksoy, “2022–2024 döneminde yüksek faizlerin etkisiyle altın ETF’lerinden net çıkış yaşandı. Buna rağmen merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi amacıyla altın alımları sürdü” dedi.

2025 yılında altın ETF’lerine yaklaşık 89,5 milyar dolarlık giriş gerçekleştiğini belirten Aksoy, 2026’nın ilk 10 ayında ise girişlerin yaklaşık 39 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti. Aksoy, bu dönemde para girişlerinin FED faiz artırırken, reel getiriler yüksek seyrederken ve hisse piyasaları rekor kırarken gerçekleşmesine de dikkat çekti.

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ALTINDA YENİ HİKÂYE

Söz konusu tablonun altının yatırımcılar açısından değişen rolünü gösterdiğini vurgulayan Aksoy, “Bu tablo, altının mali risklere karşı da korunma aracı olarak fiyatlanmaya başladığını düşündürüyor” değerlendirmesinde bulundu. Aksoy’a göre bu eğilim, orta ve uzun vadede altının gümüşe kıyasla daha olumlu bir performans sergileme ihtimalini de gündeme getiriyor.