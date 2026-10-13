Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı zam açısından ekim enflasyonu kritik önem taşıyor. Akbank Ekonomik Araştırmalar’ın analizinde ekimde TÜFE’nin yüzde 2,55 gelebileceği öngörüldü. Ayın ilk yarısındaki fiyat gözlemlerine dayanan bu tahminde, ikinci yarıdaki gelişmelerin de görülmesi gerektiği vurgulandı. Tahminin gerçekleşmesi halinde, emeklilerin ocak zammına ilişkin hesapları da yeniden şekillenecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ekim ayının ilk yarısı geride kalmak üzereyken, yurt içi piyasalarda gözler enflasyon gelişmelerine çevrildi. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyrettiği, gıda fiyatlarında hareketliliğin yeniden gündeme geldiği ve mevsim geçişi sebebiyle giyim grubunda fiyat artışlarının hızlanabildiği bu dönemde, ekim ayına ilişkin ilk enflasyon tahminleri de gelmeye başladı. Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, topladıkları fiyatlar ve modeller üzerinden yaptıkları ilk hesaplamaları paylaştı.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Dolarda 18 ayın zirvesi! Altın fiyatlarında yükselişe fren

EKİMDE ENFLASYON NE OLACAK?

Buna göre ekim ayı enflasyonunda medyan tahmin yüzde 2,55, ortalama tahmin ise yüzde 2,60 seviyesinde bulunuyor. Tahmin aralığı yüzde 2,5 ile yüzde 2,8 arasında şekilleniyor. Sarıkaya, söz konusu tahminlerin henüz ayın ilk yarısındaki fiyat gözlemlerine dayandığını, özellikle gıda ve giyim gruplarındaki gelişmelerin daha net değerlendirilebilmesi için ayın ikinci yarısının görülmesi gerektiğini vurguladı.

Emekli maaşında hesaplar sil baştan! Ekim enflasyonu için ilk tahmin geldi

YILLIK TÜFE ETKİLENMEYECEK

Aylık bazda bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun yataya yakın bir seyir izlemesi bekleniyor. Ekim 2025’te aylık enflasyon yüzde 2,55 olarak kaydedilmişti. Geçen yılın aynı ayındaki orana yakın bir gerçekleşme, yıllık enflasyon üzerindeki baz etkisinin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

Sarıkaya’nın dikkat çektiği bir diğer gösterge, mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık enflasyon tahmini oldu. Buna göre, ekim ayında bu oranın yaklaşık yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon temmuz ve ağustos aylarında yüzde 2,2, eylül ayında ise yüzde 1,6 düzeyinde bulunuyordu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrol diken üzerinde! Fiyatlar 4 haftanın zirvesinde

GIDA VE GİYİM FİYATLARI

Ekim enflasyonunda gıda ve giyim gruplarındaki gelişmeler öne çıkıyor. Sarıkaya, son aylarda oldukça ılımlı seyreden ancak yukarı yönlü riskler barındırdığına dikkat çekilen gıda grubunda hafif bir hareketlenme gözlendiğini belirtti. Ancak mevcut verilerin ciddi bir bozulmaya işaret etmediğini de belirten Sarıkaya; daha sağlıklı bir değerlendirme için ayın ikinci yarısındaki fiyat hareketlerinin izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Giyim grubunda ise mevsim geçişi belirleyici olacak. Ekim aylarında yeni sezon ürünlerinin fiyatlara yansımasıyla çift haneli aylık artışların görülebildiği bu grupta, gerçekleşmenin ne ölçüde yüksek olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Emekli maaşında hesaplar sil baştan! Ekim enflasyonu için ilk tahmin geldi

SON 6 AYIN EN YÜKSEĞİ

Bu arada Orta Doğu’daki çatışmaların mart ayında başlamasının ardından, nisanda aylık tüketici enflasyonu yüzde 4,18’e yükselmişti. Bu yüksek gerçekleşmenin ardından aylık enflasyon beş ay boyunca yüzde 2’nin altında kaldı. Haziran ayında yüzde 0,99 ile daha düşük bir oran kaydedilirken, eylül ayında da aylık enflasyon beklentilerin altında kalarak yüzde 1,84 oldu.

Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,55 civarında gerçekleşmesi, son altı ayın en yüksek aylık enflasyon oranının görülmesi anlamına da gelecek.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Eylülde yıllık enflasyon ise 58 ay sonra ilk defa yüzde 30’un altına gerileyerek yüzde 29,73 olarak gerçekleşmişti. Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, ekim ayı enflasyonunun ilk tahminler doğrultusunda gerçekleşmesinin, yıl sonu beklentilerini değiştirmeyeceğini belirtti. Sarıkaya, yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 30 seviyesinde korunduğunu ifade etti. Bununla birlikte Sarıkaya, maliyet baskılarının kasım ve aralık aylarında da etkili olabileceğine dikkat çekerek, yılın son iki ayının geçen yıl olduğu kadar ılımlı geçmeyebileceği değerlendirmesinde de bulundu.

EMEKLİNİN ZAM HESABI

Ekim enflasyonu, milyonlarca emeklinin Ocak 2027’de alacağı maaş zammı açısından da yakından izleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, ilgili dönemde gerçekleşen altı aylık enflasyona göre belirleniyor. Bu sebeple yılın son çeyreğinde açıklanacak veriler, ocak ayında oluşacak zam oranını doğrudan etkileyecek.

Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerine göre üç aylık birikimli enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşmişti. Bu oran, söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan enflasyon farkını ortaya koydu. Akbank’ın ekim ayı için yüzde 2,55’lik tahmininin gerçekleşmesi halinde, dört aylık birikimli enflasyon yaklaşık yüzde 8,25’e yükselebilecek. Kasım ve aralık ayı enflasyon verileri de eklendikten sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı netleşecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala