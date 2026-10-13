Bankalar e-Ticaret platformuna dönüşüyor! Mobil uygulama üzerinden telefon ve ikinci el araç hizmeti vermeye başladılar

Bankacılık sektöründe rekabet, faiz ve kredi ürünlerinin ötesine taşınıyor. Bankalar, finansman hizmetlerinin yanı sıra müşterilerinin günlük ihtiyaçlarına yönelik çözümler de geliştiriyor. Kimi telefon kiralama hizmeti sunarken kimi de ikinci el araç satışına aracılık ediyor. Türkiye’deki bu dönüşüme ise Garanti BBVA ve İş Bankası öncülük ediyor.

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Garanti BBVA, mobil uygulaması üzerinden ikinci el araçları inceleme ve satın alma talebi oluşturma imkânı sunuyor. Kullanıcılar, “Aracım” bölümü üzerinden bankanın kiralama portföyünde bulunan ikinci el araçlara ulaşabiliyor. Araçların fotoğrafları, teknik özellikleri, ekspertiz raporları ve Tramer kayıtları görüntülenebilirken beğenilen araçlar için satın alma talebi oluşturulabiliyor. Aynı bölümde araçların tahmini piyasa değeri öğrenilebiliyor, HGS ve sigorta gibi işlemlere de erişilebiliyor. Garanti BBVA’nın hayata geçirdiği iPhone kiralama modeliyle de kullanıcılar cihaz seçimi, sözleşme, ödeme ve teslimat süreçlerini mobil uygulama üzerinden yönetebiliyor. Böylece banka, finansal hizmetlerin yanı sıra telefon gibi tüketici ürünlerine yönelik çözümleri de dijital kanallarına taşıyor. Türkiye İş Bankası da İşCep üzerinden benzer bir yaklaşım izliyor. “İşCep Aracım” platformu sayesinde kullanıcılar araçlarıyla ilgili işlemlerini tek noktadan yönetebiliyor, harcamalarını ve önemli tarihleri takip edebiliyor. Ayrıca araçlarının tahmini satış fiyatı ve satış süresi hakkında bilgi alabiliyor. İş Bankası’nın platformu, bankanın portföyündeki ikinci el araçları listeleyerek satın alma talebi oluşturma işlevi sunmuyor. Banka ayrıca ikinci el araç alım satımında noter işlemleri tamamlanana kadar satış bedelini güvence altında tutan bir sistemle de hizmet veriyor.

DÜNYADA HIZLA YAYILIYOR

Dünyada da benzer örnekler bulunuyor. Volkswagen Financial Services, finansman, leasing, sigorta ve mobilite hizmetlerini kullanılmış araç platformlarıyla bir araya getirirken Çinli Ping An Bank da dijital bankacılık hizmetlerini farklı tüketici ihtiyaçlarıyla buluşturan modeller geliştiriyor. Bankaların araç ve telefon gibi ürünlere yönelik hizmetleri, finans sektöründe rekabetin kapsamının genişlediğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde araç, telefon, konut, sigorta ve seyahat gibi farklı alanlardaki hizmetlerin bankacılık uygulamalarına daha fazla entegre edilmesi gündeme gelebilir. Böylece bankalar, müşterilerin günlük yaşamlarındaki farklı ihtiyaçlara erişebildiği dijital platformlara dönüşebilir.

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