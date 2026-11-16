Bakır fiyatları şaşırttı! Piyasa iki ayda ters köşe oldu

Eylülde 6,93 dolarla zirve yapan bakır, iki ayda yönünü aşağı çevirdi. Doların güçlenmesi, FED beklentileri ve teknoloji hisselerindeki satışlarla 6 dolara kadar gerileyen sanayi metalinde yaklaşık beş ayın en düşük seviyeleri görüldü. Ancak Çin'de fiziki arz sıkışıklığının derinleşmesi, piyasada düşüşün kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini de artırıyor.

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Bakır fiyatlarında son dönemde yaşanan geri çekilme hız kazandı. Küresel sanayi faaliyetlerinin önemli göstergelerinden biri kabul edilen sanayi metali, eylül ayında gördüğü 6,93 dolarlık zirvenin ardından düşüş trendine girdi. Satışların yeni haftada da devam etmesiyle bakır, bugünkü işlemlerde 6 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece yaklaşık beş aylık dönemin en düşük fiyatları görüldü.

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DOLAR VE FED BASKISI

Bakırdaki düşüşte ABD'de para politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi etkili oluyor. Enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, FED'in aralık ayında faiz indirmek yerine daha sıkı bir politika izleyebileceği endişesini artırdı. Bu beklentiyle dolar ve ABD tahvil getirileri yükselirken, dolar üzerinden fiyatlanan emtialarda satış baskısı güçlendi.

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TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞ

Öte yandan teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşler de bakırı olumsuz etkiliyor. Yapay zekâ yatırımları, veri merkezleri ve elektrik altyapısının genişlemesi, uzun vadede bakır talebini destekleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor. Ancak teknoloji sektöründeki son satışlar, bu yatırımların gelecekteki büyüme hızına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

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ABD'NİN TARİFE POLİTİKASI

Fiyatları baskılayan bir diğer gelişme ABD'nin bakır ithalatına yönelik gümrük tarifesi beklentilerinde yaşanan değişim oldu. Muhtemel tarifelerden etkilenmek istemeyen tüccarların daha önce ABD'ye yoğun bakır sevkiyatı gerçekleştirmesi, ülkedeki stokları artırmıştı.

Yeni dönemde tarifelerin uygulanma ihtimalinin zayıflaması, ABD piyasasında oluşan fiyat priminin gerilemesine ve spekülatif alımların azalmasına yol açtı.

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FİZİKİ PİYASADA ARZ SIKIŞIKLIĞI

Öte yandan fiyatlardaki düşüşe rağmen fiziki piyasada farklı bir tablo dikkat çekiyor. Çin'de Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır stokları 6 Kasım haftasında 33 bin 848 tona gerileyerek yaklaşık üç yılın en düşük seviyesini gördü. Çin'in ithal bakır için ödediği prim de ton başına 230 dolarla rekor seviyeye ulaştı.

KISA VADELİ GÖRÜNÜM

Buna karşılık fonların yükseliş beklentisiyle açtığı pozisyonları azaltması, finansal piyasalardaki satış baskısını da artırıyor. Bakırda kısa vadeli görünümü doların seyri, FED beklentileri ve Çin’in talebinin belirleyeceğini aktaran analistler “Fiziki piyasadaki arz sıkışıklığının devam etmesi, fiyatlardaki düşüşün kalıcılığı konusunda soru işaretleri oluşturuyor” uyarısında bulunuyor.

BAKIRDA BEKLENTİLER

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen de “Bakırda teknik görünüm zayıflayarak fonlardan uzun pozisyonların tasfiyesine yol açsa da uzun vadeli elektrifikasyon ve şebeke yatırımı ihtiyaçları sağlam kalmaya devam ediyor. Bu da mevcut satış dalgasının, bakırın yapısal talep görünümünde temel bir tersine dönüşten ziyade, kısa vadeli büyüme beklentilerinin yeniden değerlendirilmesini yansıttığını gösteriyor” görüşünü paylaştı.