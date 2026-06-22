Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uzun vadeli tasarruf yapmak isteyen milyonlarca kişinin tercih ettiği yatırım araçları arasında. Sistemde biriken katkı payları yalnızca hesapta bekletilmiyor, farklı yatırım araçlarına yönlendirilen fonlar aracılığıyla değerlendiriliyor. Bu nedenle katılımcılar için en önemli konulardan biri de fon seçimi haline geliyor. Peki, BES fonları faizli mi? Faizsiz alternatifler nelerdir?

"BES fonları faizli mi?" ve "Faizsiz fon seçenekleri var mı?" soruları son dönemde en çok araştırılan başlıklar arasında. Uzmanlar fon tercihi yapılırken risk seviyesi, emekliliğe kalan süre ve yatırım hedeflerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

BES fonları faizli mi? Faizsiz alternatifler nelerdir?

BES FONLARI FAİZLİ Mİ?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) emeklilik dönemine yönelik uzun vadeli birikim yapılmasını amaçlayan önemli tasarruf araçlarından biridir. Sisteme yatırılan katkı payları, yalnızca hesaplarda bekletilmiyor; profesyonel fon yöneticileri tarafından çeşitli yatırım araçlarında değerlendiriliyor.

BES kapsamında yer alan fonların tamamı aynı özelliklere sahip değil. Sistemde hem faiz geliri içeren yatırım araçlarına yönelen fonlar hem de faizsiz yatırım prensiplerine göre yönetilen fonlar bulunuyor. Faizli fonlar genellikle portföylerinde devlet tahvilleri, hazine bonoları, mevduat ürünleri ve özel sektör borçlanma araçları gibi faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarına yer veriyor.

BES fonları faizli mi? Faizsiz alternatifler nelerdir?

Fon seçimi yapılırken yalnızca getiri oranlarına bakılması da yeterli görülmüyor. Uzmanlar, yatırımcıların risk algısını, emekliliğe kalan süreyi ve finansal hedeflerini de göz önünde bulundurması gerektiğini belirtiyor. Bihassa uzun yıllar boyunca BES'te kalmayı planlayan yatırımcılar ile emekliliğe kısa süre kalan kişilerin tercih edeceği fon türleri farklılık gösterebiliyor.

BES'te fon performansları ayrıca günlük olarak takip edilebiliyor. Emeklilik şirketlerinin internet siteleri, mobil uygulamaları, Emeklilik Gözetim Merkezi ve BEFAS gibi platformlar üzerinden fonların geçmiş performansları, içerikleri ve yatırım stratejileri incelenebiliyor.

BES fonları faizli mi? Faizsiz alternatifler nelerdir?

FAİZSİZ ALTERNATİFLER NELERDİR?

Faiz hassasiyeti bulunan yatırımcılar için BES'te faizsiz yatırım esaslarına uygun fon seçenekleri de yer alıyor. Katılım esaslı olarak yönetilen fonlarda faiz geliri sağlayan yatırım araçlarına yer verilmiyor. Bunun yerine farklı yatırım araçları kullanılarak birikimlerin değerlendirilmesi hedefleniyor.

Faizsiz BES fonlarının portföylerinde ağırlıklı olarak katılım endekslerinde yer alan şirketlerin hisse senetleri bulunabiliyor. Bunun yanı sıra kira sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler, katılım bankalarında değerlendirilen hesaplar ve faizsiz sermaye piyasası araçları da bu fonların yatırım yaptığı alanlar arasında yer alıyor.

BES fonları faizli mi? Faizsiz alternatifler nelerdir?

Son yıllarda altın ve katılım esaslı hisse senedi fonlarına olan ilginin arttığı da görülüyor. Faizsiz yatırım yapmak isteyen katılımcılar, kendi beklenti ve risk seviyelerine uygun fonları tercih ederek birikimlerini değerlendirebiliyor.

Uzmanlar her fonun risk seviyesi, yatırım stratejisi ve getiri potansiyeli farklılık gösterdiği için faizli ya da faizsiz fon tercihinde bulunurken yatırımcıların fonların içeriğini detaylı şekilde incelemesi gerektiğini belirtiyor.