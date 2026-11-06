BES'te dengeler silbaştan! Hisse senedi yatırımlarında yıllar sonra bir ilk

Fon krizinin ardından BES havuzunda dikkat çeken portföy değişimi yaşandı. Yaklaşık 2,5 trilyon TL'lik bireysel emeklilik birikimlerinde kıymetli madenlerin payı yüzde 36,53 ile ilk sıradaki yerini korurken; kamu iç borçlanma araçları uzun yıllar sonra ilk defa hisse senedi yatırımlarını geride bıraktı. 4 Kasım itibarıyla kamu iç borçlanma araçları yüzde 14,66 pay ile ikinci sıraya yerleşti.

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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 2,5 trilyon TL seviyesinde yatay seyrederken, portföy dağılımında yaşanan değişim dikkat çekiyor. Katılımcıların yatırım tercihlerinde kıymetli madenler ilk sıradaki yerini açık ara korurken, kamu iç borçlanma araçlarının yıllar sonra hisse senetlerini geride bırakması, sistemdeki yeni eğilimi ortaya koyuyor.

BES uzmanı Zeynep Candan Aktaş, fon krizinin ardından portföy dağılımında önemli bir değişim yaşandığına dikkat çekerek, "Çok uzun yıllar sonra ilk defa, kamu iç borçlanma araçlarının toplamı hisse senedi yatırımlarını geçti" değerlendirmesinde bulundu.

KIYMETLİ MADENLER İLK SIRADA

Aktaş’ın paylaştığı verilere göre, 4 Kasım itibarıyla BES havuzunun yatırım araçlarına göre dağılımında kıymetli madenler yüzde 36,53'lük payla ilk sırada bulunuyor. Bu kalemde değerlendirilen birikimlerin büyüklüğü yaklaşık 913,25 milyar TL'ye ulaşıyor. Böylece toplam BES havuzunun üçte birinden fazlası kıymetli madenlerde toplanıyor.

İkinci sırada yüzde 14,66 pay ve 366,5 milyar TL büyüklükle kamu iç borçlanma araçları yer alıyor. Hisse senetleri ise yüzde 14,18 pay ve 354,5 milyar TL ile üçüncü sıraya geriliyor. İki yatırım aracı arasındaki fark yaklaşık 12 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

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İLK 5 KALEM 1,96 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Portföy dağılımında dördüncü sırada yüzde 6,79 pay ve 169,75 milyar TL ile ters repo-repo işlemleri bulunuyor. Fon katılma payları ise yüzde 6,10 pay ve 152,5 milyar TL büyüklükle beşinci sırada yer alıyor.

Buna göre BES havuzundaki ilk 5 yatırım aracının toplam payı yüzde 78,26'ya ulaşıyor. Başka bir ifadeyle 2,5 trilyon TL'lik birikimin yaklaşık 1,96 trilyon TL'si bu 5 ana yatırım kaleminde değerlendiriliyor.

TERCİHLERDE DİKKAT ÇEKEN TABLO

Ortaya çıkan son dağılımda da kıymetli madenlerin ağırlığı, BES katılımcılarının altın başta olmak üzere değerli metallere yönelik ilgisinin güçlü kaldığını gösteriyor. Kamu iç borçlanma araçlarının hisse senetlerini geride bırakması ise daha öngörülebilir getirili ve TL cinsi yatırım araçlarının portföylerdeki ağırlığının arttığına işaret ediyor. Bununla birlikte borsadaki düşüşün de hisse senedi fonlarının performansını aşağı çektiği ifade ediliyor.

BES HAVUZUNDA İLK 5 YATIRIM

Kıymetli madenler: %36,53 (913,25 milyar TL)

%36,53 (913,25 milyar TL) Kamu iç borçlanma araçları: %14,66 (366,50 milyar TL)

%14,66 (366,50 milyar TL) Hisse senedi: %14,18 (354,50 milyar TL)

%14,18 (354,50 milyar TL) Ters repo-repo: %6,79 (169,75 milyar TL)

%6,79 (169,75 milyar TL) Fon katılma payları: %6,10 (152,50 milyar TL)

(Not: Tutarlar 2,5 trilyon TL toplam büyüklük üzerinden verilen paylarla yaklaşık olarak hesaplanmıştır.)