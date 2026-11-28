Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta 10.615’e kadar gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesini test etti. Gelen tepki alımlarıyla toparlanma çabası gösteren endeks, cuma gününü 10.977 puandan tamamladı. Buna rağmen endeks, haftayı yüzde 1,39 kayıpla tamamladı. Gecelik TL faizi yüzde 39’a yükselirken, banka hisselerinde satışların öne çıktığı görüldü. BİST 100’de en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu. İşte detaylar…

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Piyasalarda hareketli fiyatlamaların yaşandığı bir hafta geride kalırken; TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara vermesi ve TL mevduat zorunlu karşılıklarına uygulanan faiz veya telafi ödemesi oranının yükseltilmesi en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı.

Bu kararlar, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 20 Kasım haftasında 142 milyar dolarla mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından geldi. Böylece gecelik TL faizi, cuma günü koridorun üst bandı olan yüzde 39 seviyesine yükseldi.

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FONLARDA ARA ÖDEME BİTTİ

Fon Koordinasyon Kurulunun 29 Eylül'den bu yana yürüttüğü ara ödeme süreci de tamamlandı. Sürecin başından bu yana 131 fondan 122'sinde, 455 bin 758 yatırımcıya yapılan toplam ödeme 199,55 milyar liraya ulaştı. Ödemelerde kamu kaynağının kullanılmadığı vurgulanırken; tasfiye sürecinin olağan kurallar çerçevesinde sürdürüleceği, elde edilecek yeni kaynakların hak sahiplerine payları oranında aktarılacağı ifade edildi.

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MEVDUATTA ‘STOPAJ’ SİNYALİ

Mevduatta stopaj oranlarının yeniden düşürülmesi de gündeme geldi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, hafta başında yaptığı açıklamada, TL mevduatın cazibesini korumak amacıyla stopaj düzenlemesinin değerlendirilebileceğine işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de benzer mesaj verdi. Bakan Şimşek, TL tasarruflarını teşvik etmek amacıyla indirime gidilebileceğini, bu konuda TCMB ile aynı görüşte olduklarını, düzenlemenin önümüzdeki ay veya yeni yılda hayata geçirilebileceğini söyledi.

Muhtemel indirimin maliyetini, milli gelire oranla yüzde 0,1 seviyesinde yönetilebilir gördüklerini kaydeden Bakan Şimşek, mali disiplinden taviz vermeden piyasa şartlarına göre gerekli araçları devreye alacaklarını vurguladı.

EKONOMİK VERİLER

Bu hafta açıklanan ekonomik verilere bakıldığında; 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin kesimler arasında farklılaştığı görüldü. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi yüzde 24,04'e yükselirken, hane halkının beklentisi yüzde 43,24'e geriledi. Reel sektörün beklentisi ise yüzde 31,70 oldu.

Sektörel güven endekslerinde perakende ticaret ve hizmet sektörlerinde artış yaşanırken, inşaat sektöründe düşüş dikkat çekti.

TCMB verilerine göre 20 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 48,4 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde (%DİBS) ise 463,1 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

BÜYÜME VE ENFLASYON

Gelecek hafta yurt içi piyasaların ana gündemini ise büyüme ve enflasyon verileri oluşturacak. Salı günü açıklanacak üçüncü çeyrek büyüme rakamları ve perşembe günü duyurulacak kasım ayı TÜFE verileri piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (%GSYH) üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,70 artacağını öngördü. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (%TÜFE) ise kasımda yüzde 1,13 artacağı tahmin ediliyor. Buna göre yıllık TÜFE’nin de kasımda yüzde 30,10 olabileceği bekleniyor.

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BORSA BU HAFTA GERİLEDİ

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta yüzde 1,39 değer kaybetti. Endeks, cuma günü işlemlerini 10.977 puandan tamamladı. Bu arada hafta içinde 10.615 ile son bir yılın en düşük seviyesi test edildi. Ardından gelen tepki alımları ile endeks, yeniden psikolojik 11 bin seviyesine yaklaştı.

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; “BİST 100 endeksinde 11.000 seviyesi önem taşıyor. Alımların devamı halinde 11.270 ve 11.650 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 10.800, 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek olarak takip edilebilir” görüşü aktarıldı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamında yer alan şirketlere bakıldığında; en çok prim yapan hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş CWENE 19,05 TL %14,00 KATMR 1,23 TL %11,82 ASTOR 160,90 TL %10,51 BRSAN 668,50 TL %8,52 AKSA 11,42 TL %7,23

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında en çok gerileyen hisseler ise şunlar oldu:

Hisse Kodu Fiyat Düşüş YKBNK 32,92 TL %-8,96 VAKBN 30,30 TL %-8,18 AKBNK 59,95 TL %-7,98 ANHYT 80,90 TL %-7,81 ODAS 4,07 TL %-6,44

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.