Kanser hastalarına SGK’dan 6 önemli destek! İşte tüm haklar
Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında kanser hastalarının SGK kapsamında sahip olduğu hakları ele aldı. Tedavi sürecinde hastaların ve ailelerinin karşılaştığı maddi yükü hafifletmeye yönelik destekleri sıralayan Karakaş, özellikle malulen emeklilik, özel hastanelerde ilave ücret alınmaması ve tedavi için yapılan seyahat masraflarına dikkat çekti.
Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre kanser hastaları, belirli şartları yerine getirmeleri hâlinde sosyal güvenlik sisteminin sunduğu çeşitli imkânlardan faydalanabiliyor. Bu hakların başında malullük aylığı geliyor.
KANSER HASTALARINA MALULEN EMEKLİLİK İMKÂNI
Kanser teşhisi konulan sigortalılar, hastalıklarının türüne ve çalışma gücü kaybına göre malullük aylığı hakkından yararlanabiliyor. Genel şartlar arasında en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1.800 gün prim ödemesi bulunuyor.
İsa Karakaş şu bilgileri verdi:
· Temel Şartlar: En az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam 1.800 gün malullük primi ödemiş olan hastalar, bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edebilirler.
· Bakıma Muhtaçlık İstisnası: Çalışamayacak vaziyette olup başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılan hastalarda, 10 yıllık sigortalılık şartı dahi aranmamaktadır.
· Oran Esnekliği: Normal şartlarda malulen emeklilik için çalışma gücünün en az %60'ının kaybedilmesi şarttır. Ancak kanser hastaları, iş güçlerini bu oranda yitirmemiş olsalar bile belirli hâllerde ve sürelerle malulen emeklilik hakkından istifade edebilmektedir.
KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİDE İLAVE ÜCRET YASAĞI
Kanser tedavisi gören hastaların özel hastanelerde karşılaşabileceği ilave ücretler de önemli başlıklardan biri. SGK mevzuatına göre radyoterapi, kemoterapi ve radyoizotop tedavileri için hastalardan ilave ücret alınamıyor.
Karakaş bu durumu şu sözlerle anlattı:
"Sağlık hizmetlerinde vatandaşın cebini korumak esastır. Normal şartlarda SGK ile anlaşmalı özel hastaneler ve vakıf üniversiteleri, belirlenen oranları aşmamak kaydıyla hastalardan ilave ücret talep edebilmektedir. Hatta yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerinin mesai dışı muayenelerinde, asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere polikliniklerde 2 kat, diğer işlemlerde 1 kat ilave ücret alınabilmektedir.
Ancak söz konusu kanser tedavisi olduğunda kurallar tamamen değişmektedir. SGK mevzuatına göre kanser hastalarının radyoterapi, kemoterapi ve radyo izotop tedavilerinde tek kuruş dahi ilave ücret alınması kesinlikle yasaktır. Şayet bir sağlık kuruluşu bu yasağı çiğnerse ağır müeyyidelerle karşılaşır:
· Mevzuata aykırı alınan fazla ücretin tam 5 katı tutarında idari para cezası kesilir.
· SGK, bu haksız ücreti cezanın tebliğinden sonraki 10 iş günü içinde hastaya iade ederse, ceza miktarı alınan ücretin 2 katına düşürülür.
Karakaş yazısının devamında şunları aktardı:
BAĞIŞIKLIK KALKANI: BEDELSİZ KORUYUCU AŞILAR VE EVDE SAĞLIK
Kanser tedavisi gören hastaların bağışıklık sistemleri ziyadesiyle hassaslaşır. Bu sebeple enfeksiyon hastalıkları onlar için çok daha ağır seyredebilir. Sağlık Bakanlığının "Genişletilmiş Bağışıklama Programı" dışında kalan koruyucu aşıların bedelleri, yüksek risk grubundaki bu hastalar için SGK tarafından karşılanmaktadır. Bunun için hastanın durumunu belgeleyen bir sağlık raporu ibraz etmesi kâfidir.
Hastaneye gitmekte zorlanan hastalarımız da unutulmamıştır. Evde sağlık hizmeti alan kanser hastalarının tüm muayene, tahlil, tetkik, tıbbi bakım ve takip masrafları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) muvacehesinde eksiksiz karşılanır. Ayrıca devletimiz ilaç temininde de hastasının yanındadır; 83'ü yurt dışı ve 732'si yurt içi olmak üzere tam 815 adet kanser ilacı SGK'nın geri ödeme listesinde yer almaktadır. 2026 yılı içinde kapsama alınan kanser ilacı sayısı ise 34 olarak ifade edilmiştir.
YOL, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ MASRAFLARI DEVLETTEN
Tedavi için şehir dışına veya başka bir sağlık merkezine gitmek zorunda kalan hastaların yol çilesi maddi bir yüke dönüşmemektedir. SGK, kanser tedavisi ve kontrolü amacıyla sevk edilen hastaların yol ve gündelik masraflarını mevzuat dâhilinde ödemektedir.
· Refakatçi Desteği: Bir kişiyle sınırlı olmak kaydıyla refakatçi giderleri de karşılanır. Bunun için sevki yapan sağlık kuruluşunun refakati tıbben gerekli görmesi ve gidilen hastanenin refakatçi eşliğinde kalındığını e-Sevk veya SUT formunda belirtmesi şarttır.
· Ödeme Kapsamı: Ayakta tedavilerde hastanın ve refakatçisinin gidiş-dönüş yol giderleri ile gündelikleri ödenir. Yatarak tedavilerde ise sadece gidiş ve dönüş tarihlerine ait yol ve gündelik masrafları karşılanır.
· Mesafe Sınırı Yok: Kanser tedavisi için sevk edilen hastalarda, en yakın 3. basamak hastanenin mesafesine bakılmaksızın sevk edildikleri yer üzerinden hesaplanan tüm yol giderleri SGK tarafından ödenir.
ÇALIŞAN HASTAYA GELİR GÜVENCESİ: RAPOR PARASI
Tedavi sürecinde işinden uzak kalmak zorunda olan SSK'lı (4A) kanser hastaları, halk arasında "rapor parası" olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilirler. Bu haktan faydalanmak için hastalığın teşhisinden önceki son bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması yeterlidir.
Ödenecek miktar tedavinin şekline göre belirlenir:
· Yatarak tedavilerde: Günlük brüt kazancın yarısı (1/2) ödenir.
· Ayaktan tedavilerde: Günlük brüt kazancın üçte ikisi (2/3) hastaya verilir.