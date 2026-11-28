YOL, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ MASRAFLARI DEVLETTEN

Tedavi için şehir dışına veya başka bir sağlık merkezine gitmek zorunda kalan hastaların yol çilesi maddi bir yüke dönüşmemektedir. SGK, kanser tedavisi ve kontrolü amacıyla sevk edilen hastaların yol ve gündelik masraflarını mevzuat dâhilinde ödemektedir.

· Refakatçi Desteği: Bir kişiyle sınırlı olmak kaydıyla refakatçi giderleri de karşılanır. Bunun için sevki yapan sağlık kuruluşunun refakati tıbben gerekli görmesi ve gidilen hastanenin refakatçi eşliğinde kalındığını e-Sevk veya SUT formunda belirtmesi şarttır.

· Ödeme Kapsamı: Ayakta tedavilerde hastanın ve refakatçisinin gidiş-dönüş yol giderleri ile gündelikleri ödenir. Yatarak tedavilerde ise sadece gidiş ve dönüş tarihlerine ait yol ve gündelik masrafları karşılanır.

· Mesafe Sınırı Yok: Kanser tedavisi için sevk edilen hastalarda, en yakın 3. basamak hastanenin mesafesine bakılmaksızın sevk edildikleri yer üzerinden hesaplanan tüm yol giderleri SGK tarafından ödenir.