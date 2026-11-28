Saîd bin Cübeyr, Abdullah bin Abbâs hazretlerinin elini tutmuş, gidiyorlardı... Zemzem kuyusuna geldiler. Orada bâzı kimseler Hazret-i Alî'yi kötülüyorlardı.

Hazret-i ibni Abbâs "Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine ve Resûlüne yaramaz sözler söyliyen kimdir?" diye sordu.

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Onlar şaşırdılar!

Ve cevap verip "Bizim aramızda hiç kimse Allahü teâlâya ve Hazret-i Resûlullah’a yaramaz söylemez" dediler.

İbni Abbâs "Peki Alî bin Ebî Tâlip'e yaramaz söyleyen ve onu kötüleyen var mıdır?" diye sordu.

Onlar “evet vardır" dediler.

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O zaman buyurdu ki:

"Kulağımla işittim... Peygamberimiz 'Her kim Alî'yi kötülerse beni kötülemiş olur. Her kim beni kötülerse Allahü teâlâyı kötülemiş olur. Her kim Allahü teâlâyı kötülerse Allahü teâlâ onu yüzü üzerine Cehenneme atar' buyurdu.”

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Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri, Ahzab sûresi 33.cü âyet-i kerîmesinde meâlen "Ey Habîbimin ehl-i beyti! Allahü teâlâ sizin günahsız olmanızı istiyor" buyurdu.

Eğer sorulursa ki "Ehl-i beyt kimlerdir?"

Cevâbı şöyledir:

Ehl-i beyt, Resûlullah’ın hanımları ile Resûlün yakınları olan Hazret-i Alî, Hazret-i Fâtıma, Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin'dir (radıyallahü anhüm).



