Resûlullah Efendimiz buyurdu: Kıyâmet günü "Dîn-i islâm" mahşere güzel sûrette ve süslenmiş olarak gelir. Hak teâlâ hazretleri, bildiği hâlde
"Sen kimsin?" diye sorar.
O cevâben “Ben İslâmım" deyince “Bunu Cennete iletin" buyurur.
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İslâm izin alıp "Yâ ilâhel âlemîn, beni azîz tutanları azîz etmedikçe, bana ikrâm edenlere ikrâm etmedikçe ve bana yardım edenlere yardım etmeyince ben cennete girmem!" der.
Allahü teâlâ ona “Var o kimseleri getir ki seni azîz tutmuş ve sana ikrâm ve yardım etmiş olsunlar" buyurur.
İslâm, mahşere döner. Ve saflar arasında gezer...
Hazret-i Ömer'i bulur ve elinden tutup "İlâhî, bu o kimsedir ki herkes beni kovarken o bana yer verdi. Herkes beni reddederken o beni kabûl etti. Halk beni zelîl ederken o beni azîz etti" der.
Hak teâlâ;
"Onu al, Cennete ilet" buyurur.
İslâm, bu defâ;
"Yâ Rabbî! Tâ kıyâmete kadar Ömer bin Hattâb'ı sevenlerin tamâmını cennete iletmeyince bunu iletmem!" der.
Dileği kabûl olunur.
Ve kendisine “öyle yap!" buyurulur.
İslâm, mahşere döner. Saflar arasında gezer. Hazret-i Ömer'i seven bütün Müslümanları bulur ve ellerinden tutup Hazret-i Ömer’le birlikte Cennete iletir.