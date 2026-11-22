Hazret-i Ebû Bekir (radıyallahü anh), İslâma geldiği vakitte Hak teâlâ aşkına ve Habîbullah aşkına fakîrlere “seksen bin altın” sadaka verdi.

Kırk bin altın gizli. Kırk bin de âşikâr.

O hâle geldi ki giyecek elbisesi kalmadı! Eskimiş siyah kıldan bir hırka eline geçti.

Üzerine onu giydi... Derken sabah oldu. Ve namaz için mescide gidemedi.

● ● ●

Efendimiz, sabah namâzını kıldıktan sonra mübârek yüzünü Eshâba döndürdü.

Ve onlara "Ebû Bekr-i Sıddîk mescide gelmedi... Acabâ mübârek hatır-ı şerîfi nasıldır? Varalım hatırını soralım" buyurdu.

● ● ●

O anda Hazret-i Cibrîl geldi.

Üzerinde bir abâ vardı...

Siyah kıldan bir hırka idi.

Ve eskimişti... Resûlullah onu bu hâlde gördü.

Hâliyle çok şaşırdı! Zîrâ hiç onu böyle görmemişti.

● ● ●

Kendisine "Yâ kardeşim Cebrâil, bu kıyâfet nedir?" diye sordu.

O arz etti ki:

"Yâ Resûlallah! Mâlûmunuz olsun ki yedi kat gökte; ‘Arş’ta ve ‘Kürsî’de olan bütün melekler şu anda bu kıyâfettedirler" dedi.

Sordular:

"Sebep nedir?"

O da şöyle arz etti:

"Yâ Resûlallah! Ebû Bekir, Allahü teâlânın aşkına ve senin dînin uğruna “seksen bin altın” sadaka verdi; kırk bin altın gizli ve kırk bini de açıktan..." (Devâmı yarın)

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