Abdülmuttalip, yıllar önce "Yâ Rabbî, bana on oğul verirsen birini senin için kurbân edeceğim!" diye nezretmişti.

Seneler geçti... On oğlu oldu.

İçlerinden en fazla Abdullah'ı seviyordu. Çünkü Nûr-u Muhammedî onun alnında parlıyordu.

● ● ●

Bir gece rüyâsında "Ey Abdülmuttalip, adağını yerine getir!" diye bir ses duydu...

Uyanıp “bu, rahmânî bir rüyâ" dedi.

Ve bir koç kesti.

İkinci gece yattı.

"Daha büyüğünü kes!" denildi bu defâ.

Uyanıp bir sığır kesti.

Üçüncü gece "Daha büyüğünü kes!" denildi.

Merak edip sordu:

"Ondan büyüğü nedir?"

"Hani sen 'On oğlum olursa birini Allah için kurbân edeceğim' demiştin ya... İşte o adağını yerine getir!" denildi.

Uyanınca hâtırladı...

Oğullarını toplayıp onlara “Evlâtlarım, birinizi Allah için kurbân etmem gerekiyor" dedi.

Hepsi bir ağızdan "Canımız, Allah yoluna fedâ olsun!" dediler.

● ● ●

İyi de, hangisini kurbân edecekti?

Aralarında kura çekti.

Kura, Abdullah'a çıktı...

En çok sevdiği bu ciğerpâresinin eline yapışıp Beytullah'a geldi.

Ve Abdullah'ı yatırdı.

Kureyşin ileri gelenleri toplanmış, hayret dolu bakışlarla onu seyrediyorlardı! (Devâmı yarın)

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