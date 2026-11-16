Hazret-i Alî (kerremallahü vecheh) rivâyet ediyor:

“Resûlullah Efendimiz buyurdular ki:

Beni mîrâca ilettikleri gece Cebrâil aleyhisselâm yanıma geldi.

Elimi tuttu.

Ve beni bir makâma iletti.

Sonra önüme bir ayva koydu.

Ben, onu alıp kokladım.

Sonra elimde döndürürken iki parçaya ayrıldı ve içinden bir hûri, Cennet kızı çıktı ki ondan daha güzel bir hûri görmemiştim!

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Bana selâm verdi...

Ben de selâmını aldım.

Ve "Sen kimsin?" dedim.

Cevap verdi ki:

"Benim ismim Râdıyye-i Merdıyye'dir. Allahü teâlâ; benim yukarı kısmımı anberden, orta kısmımı kâfurdan, aşağı kısmımı miskten yaratmıştır.”

Ben, yine sordum:

"Sen kimin içinsin?"

Dedi ki:

"Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri beni, kardeşin Hazret-i Alî ibni Ebî Tâlip için yaratmıştır.”

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Resûl-i Ekrem bir gün Hazret-i Alî'ye “Yâ Alî! Her kim benden ayrılırsa Allahü teâlâdan ayrılır. Her kim senden ayrılırsa benden ayrılır" buyurdu.

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Enes bin Mâlik der ki:

Peygamberimiz, Hazret-i Alî hakkında "Alî bin Ebî Tâlip'i anmak ibâdettir" buyurdu.

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Câbir bin Abdullah da "Resûlullah Efendimiz, 'Cennet kapısı üzerinde Lâ ilâhe illallah. Muhammedün Resûlullah. Alîyyün Nâsır-ü Resûlillah yazmıştır' buyurdu" diye haber vermiştir.

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