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"Namâzı terk etmektense..."

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Hazret-i Ömer (radıyallahü anh), seher vaktinde mescid-i şerîfte namaz kılmaya giderken Ebû Lü'lü adında bir Yahûdî, bir rivâyette karanlıkta bıçakla vurup mübârek karnına sapladı.

Altı yerinden yaraladı.

Eshap bunu gördüler.

Üzülüp ağlaştılar!

Ve o kâfiri yakalayıp cezasını verdiler!

Sonra Hazret-i Ömer'i o mahalden alıp evine getirdiler.

Cerrah gelip gördü. Yaraları dikti.

Ve "İyileşinceye kadar hiç hareket etmeyin!" diye tembîh etti.

● ● ●

Sahâbe-i güzîn geldiler.

Çevresinde oturdular.

Halîfe, bâzı dînî emirleri onlara vasiyet ediyordu...

O ara namaz vakti geldi.

Ve ezân okundu.

Hazret-i Ömer cerraha dönüp "Şimdi abdest alıp namaz kılsam ne olur?" diye sordu.

Cerrah düşündü...

"Hareket edersen dikişler sökülür, ölürsün" diye cevap verdi.

● ● ●

Halîfe bunu işitti.

Ama önemsemedi.

"Namâzı terk etmektense öleyim daha iyi" buyurdu.

Ve sahâbeden birini Hazret-i Âişe'ye gönderip Resûlullah’ın Ravda-i mütahharasına defni için ondan izin istedi.

Hazret-i Âişe bu haberi aldı.

Üzülüp ağladı!

Ve bu kederle "Âh kıymetli Ömer, atamın yâdigârı da gidiyor! Ben, o yeri kendim için saklardım... Ama ona hibe ettim... Resûlullah’a ve babamın huzûruna varınca onlara selâmımı söylesin ve ‘bu ayrılık daha ne kadar sürecek?' diye sorsun" dedi. (Devamı yarın)

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