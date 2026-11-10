Ebû Lü'lü adındaki bir Yahûdî bir gün Hazret-i Ömer'e gelip;
"Efendim benden çok fazla para istiyor" diye şikâyet etti.
Hazret-i Ömer sordu:
"Ne san’atlar bilirsin?"
Birkaçını saydı.
Hazret-i Ömer dinledi.
"Bu san’atlarla bu kadar para çok değildir" buyurdu.
● ● ●
Bir gün de bu Yahûdî'ye;
“Sen, yel değirmeni yaparmışsın. Benim için de bir yel değirmeni yapar mısın?" diye sordu.
Ebû Lü'lü dedi ki:
"Senin için bir yel değirmeni yapayım ki, şarkta ve garpta onu söyleyeler.”
Hazret-i Ömer bunu duydu.
"Bu kâfir, beni katletmek istediğini söylüyor" buyurdu.
Sahâbîler üzüldüler!
"Emredin, haddini bildirelim!" dediler.
Ancak izin vermedi.
Sebebini sorunca da;
"Suç işlemeden kısas olmaz!" buyurdu.
● ● ●
Ebû Lü'lü fırsat kolladı.
Bir sabah namaz vakti mescide geldi.
Kendini gizledi.
Secdeye inerken Halîfeyi altı yerinden bıçakladı.
Hazret-i Ömer kalktı.
Eshâbı topladı.
"Siz mi Ebû Lü'lüye benim öldürülmemi emrettiniz?" diye sordu.
Sahâbe-i güzîn;
“Hâşâ, haberimiz yoktur" dediler.
Memnun oldu.
Ve sahâbîlere;
"Elhamdülillah ki, ben bu ümmetin katlettiği kimse olmadım. Bir Yahûdî'nin elinde şehit oluyorum" buyurdu.