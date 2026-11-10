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"Suç işlemeden kısas olmaz!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Ebû Lü'lü adındaki bir Yahûdî bir gün Hazret-i Ömer'e gelip;

"Efendim benden çok fazla para istiyor" diye şikâyet etti.

Hazret-i Ömer sordu:

"Ne san’atlar bilirsin?"

Birkaçını saydı.

Hazret-i Ömer dinledi.

"Bu san’atlarla bu kadar para çok değildir" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bu Yahûdî'ye;

“Sen, yel değirmeni yaparmışsın. Benim için de bir yel değirmeni yapar mısın?" diye sordu.

Ebû Lü'lü dedi ki:

"Senin için bir yel değirmeni yapayım ki, şarkta ve garpta onu söyleyeler.”

Hazret-i Ömer bunu duydu.

"Bu kâfir, beni katletmek istediğini söylüyor" buyurdu.

Sahâbîler üzüldüler!

"Emredin, haddini bildirelim!" dediler.

Ancak izin vermedi.

Sebebini sorunca da;

"Suç işlemeden kısas olmaz!" buyurdu.

● ● ●

Ebû Lü'lü fırsat kolladı.

Bir sabah namaz vakti mescide geldi.

Kendini gizledi.

Secdeye inerken Halîfeyi altı yerinden bıçakladı.

Hazret-i Ömer kalktı.

Eshâbı topladı.

"Siz mi Ebû Lü'lüye benim öldürülmemi emrettiniz?" diye sordu.

Sahâbe-i güzîn;

“Hâşâ, haberimiz yoktur" dediler.

Memnun oldu.

Ve sahâbîlere;

"Elhamdülillah ki, ben bu ümmetin katlettiği kimse olmadım. Bir Yahûdî'nin elinde şehit oluyorum" buyurdu.

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