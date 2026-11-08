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"Ebû Bekr benim hocamdır"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Bir gün Sevgili Peygamberimiz mescitte otururken Cebrâil aleyhisselâm geldi.

Efendimiz, Hazret-i Cibrîl ile söyleşirken Sahâbe-i kirâm birer ikişer mescid-i şerîfe gelip, Seyyid-i kâinâtı meşgul görüp bildiler ki Hazret-i Cebrâil’le söyleşir.

Bir yere çöktüler.

Ve sükût ettiler.

O sırada Hazret-i Alî içeri girdi.

Selâm verip oturdu.

Sonra Hazret-i Osmân geldi.

Selâm verip oturdu.

Hazret-i Ebû Bekr gelip selâm verdi.

Cebrâil aleyhisselâm onu gördü.

Ve hemen ayağa kalktı.

Efendimiz de kalktı.

Cümle Eshab da kalktılar.

Ama hayret etmişlerdi!

Zîrâ Efendimiz, Eshâb-ı güzînden hiç kimse için ayağa kalkmazlardı.

Merak edip sordular.

Efendimiz buyurdu ki:

Ebû Bekr mescide girdi.

Ve Cebrâil onu gördü.

Saygıyla ayağa kalktı.

O kalkınca ben de kalktım.

Ama merak ettim.

Ve kendisine;

"Yâ kardeşim Cebrâil, Ebû Bekr'e niçin hürmet ettiniz?" diye sordum.

Bana cevaben;

"Yâ Resûlallah! Ebû Bekr benim hocamdır. Ona hürmet için ayağa kalktım" dedi.

"Neden hocandır?" dedim.

İzâh etti. (Devâmı yarın)

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