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"Koş, sen de îmân et!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Abbâs adında bir sahâbî anlatıyor:

İslâmiyetin yeni teblîğ edildiği günlerdi.

Bir ağacın yanından geçiyordum ki, o yönden bana seslenen bir nidâ duydum.

Ve kulak verdim.

"Yâ Abbâs!" diyordu.

Etrâfıma baktım.

Kimsecikler yoktu.

Yoluma devâm ettim.

Aynı ses yine yankılandı:

"Dur yâ Abbâs!"

Durdum.

Ses ağaçtan geliyordu.

"Yâ Abbâs! Son peygamber teblîğe başladı. Koş, sen de ona îmân et" diyordu.

Çok şaşırdım!

Ağaç konuşuyordu.

Hiç böyle şey görmemiştim ömrümde.

Ağaç tekrar konuştu:

"Yâ Abbâs! O peygamberin adı Muhammed'dir. Emîn ve doğru sözlüdür!" diyordu.

Benim bir putum vardı.

Boynumda taşırdım.

Ondan, beni korumasını niyâz ettim.

Cin miydi seslenen?

Hiçbir şey bilmiyordum.

Puttan medet umuyordum.

Fakat o da ne?

Putum da konuştu:

"Ey Abbâs! Ağaç doğru söylüyor. Hemen git ve o Resûle sen de îmân et" diyordu.

Hakîkat ortadaydı.

Hemen eve koştum.

Bunları kavmime anlattım.

Üç yüz kişi toplanıp Mekke'ye gittik.

Ve topyekûn îmânla şereflendik.

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