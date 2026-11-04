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"Hepinizin dönüşü Allah'adır"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Fahreddîn-i Râzî hazretleri bir gün vaaz ediyor, Sultân da dinliyordu.

Bir ara Sultâna dönüp;

"Ey dünyânın Sutânı! Ne senin saltanatın kalır, ne de Râzî'nin bu hâli" buyurdu.

Ağlıyordu! Ardından;

"Hepinizin dönüşü Allah'adır" meâlindeki âyet-i kerîmeyi okudu.

Sultan ve câmide bulunan herkes ağladılar!

● ● ●

Fahreddîn-i Râzî hazretleri, Sultan Muhammed Harzemşâh'a mektup yazıp, bâzı sâlih kimseler hakkında istirhamda bulundu...

Şöyle yazmıştı:

"Bu mektûbumu zâhirde size, hakîkatte ise Allahü teâlâya arz ediyorum. İstediğimi verirseniz, hakîkatte veren yine Allahü teâlâdır. Siz de sevap kazanırsınız, vesselâm.”

● ● ●

Bir gün şöyle anlattı:

"Bir kimse, Allahü teâlâdan başkasına itimat ederse, bu itimâdı, onun belâ, mihnet, sıkıntı ve zorluk çekmesine sebep olur.

Kula itimat etmezse, Rabbine güvenirse, istediği şey, en güzel şekilde hâsıl olur ve her Müslüman bunu böyle bilmelidir.”

● ● ●

Bir gün de buyurdu ki:

"İnsan birisinden bir şey isterken, istediği şeyin o kimsede emânet bulunduğunu bilmelidir.

Çünkü o da kuldur. Kendi gibi âcizdir. Bu îtibarla insan, hakîkî sâhibinin Allahü teâlâ olduğunu hâtırdan çıkarmamalı, isteklerini Allahü teâlâdan istemelidir.”

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