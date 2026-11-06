Peygamber Efendimizin doğduğu târihlerde görülmemiş bir kıtlık vardı Benî Sa'd kabîlesinde... Açlık, Halîme Hâtun'u da bezdirmişti hayâtından.

Ama o, hiç sızlanmadı.

Dâima şükretti.

● ● ●

Bir gece rüyâsında birisi buz gibi su verdi kendisine.

İçip ferahladı.

O kişi sordu:

"Beni tanıdın mı ey Halîme?"

"Tanımadım" deyince;

"Ben, senin, sıkıntılı anlarda ettiğin 'şükür'lerim. Acele Mekke'ye git! Orada bir 'Nûr'u evlât edineceksin" dedi.

● ● ●

O anda uyandı.

Karnı tok, bedeni dinçti.

Kabîlenin genç hanımları bir hazırlık içindeydi o gün.

Sordu onlara:

"Nereye gidiyorsunuz?"

"Mekke'ye" dediler.

"İyi ama niçin?"

"Bebek almaya."

"Ben de geliyorum" dedi.

Ve katıldı kafileye.

Gâipten bir ses;

"Ey Halîme! O 'Nûr'u emzirmek sana nasip olacak" diyordu.

Ancak o, gerilerde kalmıştı.

Önce gidenler, varlıklı ailelerden birer çocuk almışlardı bile.

O ara yaşlı biri;

"Çocuk almayan kaldı mı?" diye seslendi.

Bir ümitle koşup;

“Ben almadım" dedi.

Yaşlı zât, ona;

"Ey kızım, benim bir torunum var. Yetîm diye kimse almadı. Sen alır mısın?" diye sordu. (Devamı yarın)

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