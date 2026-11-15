Dördüncü kat gökteki arslan!

Resûl-i Ekrem Efendimiz, mîrâc-ı şerîfe çıktıkları zaman dördüncü gökte bir arslan gördü ki azameti ve heybeti dille anlatılamaz!

Merak etmişlerdi... Hazret-i Cibrîl’e döndüler.

Ve "Yâ kardeşim Cebrâil, bu arslan nedir?" diye sordular.

O da arz etti ki:

"Yâ Resûlallah, yabancı değildir; Hazret-i Alî'nin rûhâniyetleridir... Mübârek parmağınızdan yüzüğünüzü çıkarıp ağzına atın”

Efendimiz "peki" buyurdular.

Hemen yüzüklerini çıkardılar.

Ve arslana doğru attılar.

Arslan, tevâzû ve hürmet gösterip yüzüğü ağzıyla aldı.

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Efendimiz, mîrâcdan indi.

Eshâbının arasına geldi.

Ve mîrâcını onlara bildirdi.

Dördüncü gökte gördükleri o arslanın vasfını anlatıyordu ki o anda Hazret-i Alî Resûlullah’ın mübârek yüzüğünü ağzından çıkardı...

Avcuna aldı.

Ve edeple huzûrlarına varıp onu Efendimize takdîm etti. Bütün Eshâb-ı güzîn Hazret-i Alî'nin bu kerâmetini görünce kendisine hayran oldular.

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Sa'd bin Ebî Vakkâs hazretleri anlatır:

Bir gün Hazret-i Muâviye (radıyallahü anh) bana sordu ki:

"Alî'yi sever misin?"

"Elbet severim" dedim.

"Niçin?" diye sordu.

Ben de “Onu nasıl sevmem ki… Resûlullah Efendimiz, bir gün Hazret-i Alî'ye, (Yâ Alî, sen bana; Hârun'un Mûsâ'ya yakınlığı gibisin) buyurmuşlardı" dedim.

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