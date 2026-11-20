(Dünden devâm)

Abdülmuttalip tam bıçağı çalıyordu ki Kureyşten biri, kendisine "Dur, kesme sakın!.. Böyle yaparsan âdet olur, herkes oğlunu adak edip keser" dedi.

O da "pekâlâ" dedi ve kesmedi.

Güngörmüş bir âlime gidip yaptığı adağı ve gördüğü rüyâları arz etti...

● ● ●

Âlim sordu:

"Sizde bir insan diyeti ne kadardır?"

"On devedir.”

"Öyleyse on deveyle oğlun arasında kura çek. Kura oğluna çıkarsa on deve ilâve edip bir daha çek... Kura develere çıkana kadar buna devâm et" dedi.

Bu fikir hoşuna gitmişti.

Dediği gibi de yaptı...

Onuncu kura develere çıkınca yüz deveyi kurbân edip etlerini fakîrlere dağıttı.

● ● ●

Peygamber Efendimiz on iki yaşlarındayken Ebû Tâlip'le sefere çıkmışlardı.

Bir müddet gittiler... Ve Busrâ'da mola verdiler. Burada Bahîrâ adında bir râhip vardı ki gökten inen kitaplardan âhir zaman peygamberinin alâmetlerini ve bir gün buradan geçeceğini okumuştu... Ve teşrîfini bekliyordu.

● ● ●

Nihâyet bir gün geldi. Ve bir kervanın geldiğini gördü. Merakla baktı... Evet bu, beklediği kervandı! Çünkü kervanın üzerinden bir bulut geliyor, taşlar kervandaki birine selâm veriyor ve ağaçlar aynı kimseye doğru saygıyla eğiliyordu...

Evet bu, O idi! Âhir zaman nebîsi geliyordu...

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