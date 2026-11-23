(Dünden devâm)

Cebrâil aleyhisselâm arz etti ki:

"Yâ Resûlallah! Ebû Bekir, Allahü teâlânın aşkına ve senin dînin uğruna “seksen bin altın” sadaka verdi. Kırk binini gizli, kırk bin de açıktan. Hiç giyeceği kalmadı. Namâza da gidemedi. Arkasına böyle siyah kıldan bir hırka geçirip namâzını evinde kıldı. Hak teâlâ hazretleri sana selâm eder ve buyurur ki; bir elbise bulasın ve Ebû Bekr'e gönderesin.”

Efendimiz onu dinledi. Ve sahâbeye dönüp "Her kimin fazla bir elbisesi varsa Ebû Bekr'e versin ki ben sevineyim... Hak teâlâ, karşılığında ona çok sevap versin ve Firdevs-i âlâda benimle komşu olsun" buyurdu.

Sahâbe arayıp sordular. Ancak bir elbise bulunamadı.

Bir sahâbî gitti ve başka birinden bir hırka buldu ve Hazret-i Ebû Bekr'e gönderdi...

O, bu kaftanı giydi. Ve mescide doğru yola çıktı...

● ● ●

O, Resûl-i Ekrem'in mübârek huzûrlarına henüz erişmemişti ki Cebrâil aleyhisselâm geldi.

Huzûra girdi... Ve Efendimize “Yâ Muhammed, Allahü teâlâ sana selâm eder ve buyurur ki bütün sahâbîlerle birlikte Ebû Bekir’i karşılayasın!" dedi.

Efendimiz emri aldı. Ve eshâbına aktardı.

Birlikte Hazret-i Ebû Bekir'i karşıladılar... Müsâfaha edip çok duâlar eyledi. Bütün sahâbîler de Hazret-i Ebû Bekir’le müsâfaha ettiler ve cân-ü gönülden çok duâ eylediler.

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