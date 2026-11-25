Rivâyet edilir ki: Resûlullah Efendimiz, bir gün Hazret-i Ömer'i gördü.

Yanına gitti.

Ve buyurdu ki:

Yâ Ömer, Cebrâil aleyhisselâm, bir gün benim yanıma geldi.

Ben, kendisine “Yâ Cebrâil, bana Ömer bin Hattâb'ın göklerdeki fazîletinden haber ver" dedim.

Hazreti Cebrâil bana "peki" dedi.

Ve çok şeyler anlattı.

En nihâyet "Yâ Muhammed! Ömer'in göklerdeki fazîletlerinden sana Nuh aleyhisselâmın ömrü kadar (dokuz yüz elli sene) anlatsam yine de hepsini söylemeye kâdir olamam" dedi.

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Rivâyet edilir ki:

Eshâb-ı Kirâm mescitteydi.

Resûl-i Ekrem geldi.

Eshâb-ı Kirâm’a “Ömer'in öfkesinden korkunuz! Zîrâ o gadaplı olunca Allahü teâlâ hazretleri de gadaplı olur" buyurdu.

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Resûlullah Efendimiz buyurur ki:

Cebrâil aleyhisselâm benim yanıma geldi.

Selâm verdi...

Sonra dedi ki:

"Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri buyurdu ki: (Ömer'e benden selâm söyle ve ona haber ver ki onun rızâsı benim hükmüm, onun hışmı benim adlimdir) diye haber verdi..."