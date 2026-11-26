Medîne'de bir Yahûdî'nin ağzı örülü bir kuyusu vardı...

Suyu gâyet tatlıydı.

Ve suyunu satardı.

Resûl-i Ekrem "Rûme kuyusunu kim satın alır da kendi kovasını Müslümanların kovasıyla bir tutarsa Cennetteki kovası bundan hayırlı olur" buyurdu...

Hazret-i Osmân bunu işitti.

Onunla pazarlık etti.

Yahûdî kuyunun tamâmını satmayınca, Hazret-i Osmân yarısını satın aldı. Bir gün Hazret-i Osmân'ın olacak, bir gün de Yahûdî'nin olacaktı.

Hazret-i Osmân (radıyallahü anh), kendi nöbetinde suyu parasız dağıtırdı.

Sadaka verirdi. Para istemezdi. O ise ücretle satardı...

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Müslümanlar Hazret-i Osmân'ın nöbetinde iki günlük su alırlar, Yahûdî'nin nöbetinde kuyuya uğramazlardı.

Yahûdî'nin işi bozuldu. Kârı kesâda uğradı. Diğer yarısını da satmak istedi.

Hazret-i Osmân onu da satın aldı. Evvelki yarısını on iki bin dirheme almıştı... Diğer yarısını da sekiz bin dirheme alıp tamâmını parasız verirdi...

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Ebû Hüreyre rivâyet etmiştir.

Resûlullah Efendimiz "Üç şey vardır ki her kim onlardan kurtulursa muhakkak kurtulur. Benim vefâtım, Deccâl'ın ve hak üzere olan halîfenin öldürülmesi" buyurdu.

Ebû Hüreyre "Hak üzere olan halîfenin kim olduğunu bâzı sahâbîlere sordum. 'Bu halîfe, Osmân bin Affân'dır' dediler" buyurdu.