Bu, bütün köylülerin yakından tanıdığı, çok sevdiği “Hâfız Molla” namlı eski bir akıncıydı.

İhtiyar, gözleriyle etrafı süzerek yakındaki çitin arkasında kayboldu. Bu, bütün köylülerin, saraydan birçok bey ve paşanın yakından tanıdığı, çok sevdiği “Hâfız Molla” namlı eski bir akıncıydı. Epey zaman önce; “Artık kocadım…” diyerek Bursa’dan gelip buraya yerleşmiş, tarla, çayır, bağ, bahçe almış, evlenmiş. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hâlâ dinçti. Gençliği önce medresede, sonra dağlarda, muharebelerde, isyancılar üzerine yapılan akınlarda geçmişti. Anadolu ve Rum diyarının her yerini karış karış eliyle koymuş gibi bilir ve tanırdı. Zengin de sayılırdı. Köyün fakirlerine, dullarına, yetimlerine, çaresizlerine yardım eder, kimsenin darda, zorda kalmasına gönlü razı olmazdı. Bir hususiyeti daha vardı. Süleyman Çelebi’nin yazmış olduğu Mevlid-i şerîfi ezberlemiş, her düğün ve vefatta yanık bir sesle okur ağlar ve dinleyenleri de gözyaşlarına boğardı. Dünyadan fazla bir beklentisi yoktu. Gün doğusundan gelen tehlikeyi duyup üzülenlerdendi.

“Keşke eski gücüm kuvvetim olsaydı da bu amansız fitne ve fesadı durdurmada etten duvar olsaydım. Ok olup üzerlerine yağsaydım sağanak sağanak. Yıldırım olup tepelerine düşsem, kötülük adına ne var yok tutuşturup yaksaydım cayır cayır!” der, çaresizliğine üzülüp dururdu hep.

Doğan Bey, bu yaşlı harp kurdundan birçok şeyleri sorup öğrenecek, nice harp hilelerinin ipuçlarını alacaktı mutlaka. Yol güzergâhı üzerinde her misafir olduğu yerdeki böyle itimat edilir adamlardan alıp verecekleri vardı epeyce, asıl onu düşündüren şey ise; Çakır Vezir’in çok ısrar ettiği, öve öve göklere çıkardıklarıydı. Hiç kimse ne duymuştu, ne de tanıyıp biliyordu bu isimleri.

“İşimin bundan sonrası toz duman içinde! Açık ve net göremiyorum olacakları! Hayırlısı neyse o olsun!” diyerek Emîr hazretlerini ve ruhlara şifâ veren doyumsuz sohbetlerini düşündü. “Doğan Bey’im! İnsanın karşılaştığı her şey onun imtihanıdır aynı zamanda. Bugün zenginlik, yarın hastalık, öbür gün yokluk, harp, darp, itibar, itibarsızlık, her ne şekilde, ne tarzda ve hangi isim altında olursa olsun, başımıza gelenlere sabrederek, şükrederek rıza-yı ilâhîyi kazanmaktır esas olan…” diyordu tebessüm ederek…

Verimsiz toprağa tohum ekilmez,

Aman dileyene kılıç çekilmez!

Sabah erkenden kalkmış, abdest, namaz ve nefis bir kahvaltıdan sonra yola çıkmaya hazırlanıyordu ki karşısında edep timsali konak sahibini gördü, gülümsedi.

“Hayrola baba!”

“Ayrılık vakti geldi. Ömür de öyle değil mi?”

DEVAMI YARIN