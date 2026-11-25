Çocukluklarından beri harp, baskın, yiğitlik, kahramanlık destanlarıyla büyümüş bu cengâverlere eşkıya hikâyeleri vız gelirdi elbette.

Yenemeyen hiddeti, uyandırır nefreti,

Lüzumsuz boş şakalar, kaybettirir heybeti.

Gün doğumuna doğru giden tenha keçi yolu çevresi, eskiden beri eşkıya yatağı idi. Durumu herkes gibi bunlar da biliyordu. Verilen mühim vazifeye kilitlenmiş akıncı cengâverler bu türden şeyleri tehlike bile saymazlardı. Birkaç çapulcuya paçayı kaptıracak kadar aciz değillerdi mutlaka. Yine de temkinli olmaya itina gösteriyor, gafil avlanmamak için kılı kırk yarıyorlardı.

“Ben önümüzdeki ilk geçidin gizli bir köşesinde uyuyan küçük köye gideceğim. Tekrara ne hâcet... Nereye, nasıl varacağınızı, kimlerle neyi konuşup paylaşacağınızı biliyorsunuz zaten. Hakkımı helâl ettim, sizler de ediniz” diyen Doğan Bey’in bu ayrılık cümlelerine pek de sevinen olmadı. Her ikisi birden;

“Helâl olsun!” dediler kalpten.

“Ne olur, ne olmaz yankesici, yol kesicilere fazla görünmeden, sıvışmaya bakalım…”

Çocukluklarından beri harp, baskın, yiğitlik, kahramanlık destanlarıyla büyümüş bu cengâverlere eşkıya hikâyeleri vız gelirdi elbette. Yine de zaman kaybetmemek ve hedefe varmada geç kalmamak çok mühimdi onlar için. Doğan Bey:

“Anlat bakalım Hasan Bey’im, diyeceğin bir şey var mı?”

Tecrübeli yiğit Boğa Hasan, heybesinin yanına bağdaş kurdu. Akşam güneşinde parıl parıl parlayan kılıcını uzattı. İri elâ gözleriyle dik uçurumun keskin kenarına, yağmurla ıslanarak koyulaşan karşıdaki derin granit uçurumlara baktı. Sonra Doğan Bey’e döndü;

“Anlatayım beyim. Yirmi beş yaşını geçiyorum. Aklım erdiği günden beri hep sizinle oldum. Berâber ağladık, berâber güldük çoğu zaman. Her işte olduğu gibi bu sefer de en tehlikeli vazifeleri kendine ayırdın. Buna hayıflanırım, buna üzülürüm. Ağzım kurusun. Başına bir hâl gelecek diye korkarım. Kılına bir zarar gelmesi bizi de bitirir biliyorsun. Hiç olmazsa bu sefer, gel bu görevi bana ver! Ben şehitlik şerbetini içersem sizler hedefe Allahü teâlânın inâyetiyle rahat ulaşırsınız! Doğan Bey’imize bir şey olursa dava yarı kalır diye endişelenirim!”

“Bu mevzuyu çoktan kapatmıştık sanıyorum!” diyen Doğan Bey, gülen neftî gözlerini Atmaca’nın üzerine dikti.

“Atmaca Bey’im sen ne dersin?”

“Hasan kardeşim gibi düşünürüm.”

“Boşuna ısrar etmeyin… Oy birliğiyle emîr tayin ettiniz beni. Bir emîr kendi menfaatini değil, arkadaşlarının rahatını düşünür. Bu esasa uymaya çalışıyorum. Aksini beklemeyin lütfen! Ama böyle hisler içinde olmanız hoşuma gitti can karındaşlarım. Tıpkı eskisi gibi hem fedâkâr, hem vefâkârız. Ne güzel!”

Atmaca Nuri, mâziyi seven, bütün güzellikleri geçmişte sanan ve bilenlerden hiç değildi. Oldukça gerçekçiydi. Onun için an, bu andı. Canından çok sevdiği arkadaşlarına dönerek;

“Malûmunuz sıradan bir iş değil. Sonu hayat da, memat da olsa bir intikam, bir var oluş, yok oluş mücadelesidir bu. Belki bir hafta, belki birkaç ay sürer bilemem. Mühim olan neticedir. Ne pahasına olursa olsun Yıldırım Sultan’ımızın emri yerine getirilmelidir. Başka söze ne hâcet!”

Anlatırken dudakları titriyordu heyecanından. DEVAMI YARIN