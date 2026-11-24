“Kader yâ! Elin oğlu öyle bir fitne çıkardı ki. Durdur durdurabilirsen. Han’ımız fevkalâde gazaplandı. ‘Sabır taşı çatladı.’ diyormuş…”

Doğan Bey, Atmaca Nuri’ye döndü;

“Ne o? Kesildin mi?”

“Hayır! Kesilmedim ama…”

“Aması maması yok! Evet, doğru dersin. Bizler neyse de, atlarımız hem yoruldu, hem de acıktı. Sırtlarında bizlerden mââda yiyeceklerimiz, giyeceklerimiz ve silahlarımız da var. Ha biraz daha gayret! Tepeye çıkalım. Orada nefis bir kaynak da olacak. Hayvanlarımız otlarken bizler abdestlerimizi tazeler, namazlarımızı kılar, sonra da ‘ver elini şarka doğru’ deriz.”

“Eskiden, Urumeli derdik! Nemçe, Frengistan diye haykırırdık.”

“İşe bak! Kimin aklına gelirdi atalarımızın geldiği yerlere geri döneceğimiz ve seferler yapacağımız.”

“Kısmette varsa bir bahâne oluyor.”

“Yıldırım Han’ımız, ‘hedefimiz Bizans…’ demişti.”

“Kader! Neylersin?”

“Kader yâ! Elin oğlu öyle bir fitne çıkardı ki. Durdur durdurabilirsen. Han’ımız fevkalâde gazaplandı. ‘Sabır taşı çatladı.’ diyormuş…”

“Ertuğrul Bey’imizi, Timur üzerine salmak için hazırlıklara çoktan başlamış bile.”

“Bitmiş de diyebiliriz bütün hazırlıklar. İş oldukça ciddî!”

“Hele bu kış geçsin sen gör olacakları…”

“Bizim toplayacaklarımız da tuzu biberi olacak herhâlde.”

“Bakalım hele…”

“İnşâallah sapıkları inlerinde vurmak şerefi bizlere nasip olur! Sultan’ımız da fazla yorulmaz.”

“İnşâallah!.”

Daha neler sayıp dökmediler ki tepeye varana kadar. Bu hasbihâl yorgunluklarını unutturduğu gibi, yapacaklarını da pekiştirmeye yarıyordu şüphesiz. İne çıka geçtikleri dar keçi yolları bazen sel yataklarında, bazen sarp kayalıklarda siliniyor, kimi zaman dibinde sivri çam tepelerinin göründüğü uçurumlara sapıyordu kıvrım kıvrım. Hiçbir tehlike onları hedeflerinden alıkoyacak gibi görünmüyordu.

Epeyce tırmandılar yokuş yukarı. Atlarının ayakları küçük taşları söküyor, yamaç aşağı yuvarlıyordu. Vâdi tabanına kadar inen irili ufaklı kaya parçaları “güm” diye sesler çıkararak noktalanıyor, ceylanları, yaban keçilerini, keklik, bıldırcın sürülerini, tavşanları ürkütüyor, kaçışmalarına sebep oluyordu.

“İşte gözenin başı göründü! Koyu yeşil yaprakların olduğu yer…” dedi ve atını mahmuzladı o tarafa Doğan Bey. Yerler oldukça ıslaktı. Belli ritimle çiseleyen yağmur tanecikleri yapraklar üzerine, oradan da sararmış çimenlere akıyor, derin bir fısıltıyla yalnızlığın hüzünlü ağıdını söylüyor gibiydi.

Havaya aldırmadan sığındıkları asırlık çamın altında son hazırlıklarını yaptılar. Yemeklerini yediler, kılık kıyafet değiştirdiler, atların bakımını, koşumlarını, silahlarını elden geçirdiler, bundan sonraki hedeflerini, nerede, nasıl buluşacaklarını, aksi durumlara karşı tedbirlerini, daha birçok meseleyi konuşup tartıştılar enine boyuna. Zaman da dolmuştu. Akşamın yaklaştığını hatırlatan serin bir rüzgâr, belli belirsiz sesini artırarak esiyor, üstlerine yeşil bir türbe gibi açılan çam dallarını savuruyordu.

Anadolu’nun bu yabanî, sarp kayalık ve ormanlık bölgesi oldukça ıssız ve bir o kadar da korkunçtu. DEVAMI YARIN

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