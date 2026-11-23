“Her şey deriz, konuşuruz, şakalaşırız, gülüşürüz ama Doğan Bey’imizin üstün meziyetlerine gelince haddimizi aşmayız."

Doğan Bey, gülümsedi... Sanki yol arkadaşlarının ihtiyaçlarını ve ne durumda olduklarını bile unutmuş gibiydi. Belirledikleri vakitte hedeflerine varmak için şartları zorlayacaklardı elbette. Can arkadaşlarına takılmak ve biraz da oyalamak için durmadan mevzu değiştiriyordu;

“Ayı avına!” diyerek hem ayıların sıkça rastlanılacağı bir yere geldiklerini imâ etmek, hem de üzerine gittikleri adamın ayıdan daha beter biri olduğunu, mutlaka avlamak gerektiğini vurgulamak istedi. Yalnız gülmekle yetinen Atmaca ilk defa konuşmalara iştirak etti.

“Kılavuzun kim?”

“Belli değil mi? Kim olacak? Osmanlı diyarının en hızlı ok atıcısı, hedefini şaşırmayan nişancısı Atmaca!”

“Yapma be Doğan’ım! Yine benimle dalga geçiyorsun! Herkes de biliyor ki Doğan Bey’imizin yanında nişancılığın, atıcılığın, pehlivanlığın, kılıç çekme ve kullanmanın lafı olmaz. Seni aşmak kimin haddine? Hep Allah’a şükürler ederiz, iş başa geçince arkadaşların da senden geri kalmazlar, lâkin hadlerini de bilirler!”

“Bir laf ettik on işittik… Hasan Bey’im, ne dersin haksız mıyım?”

“Her şey deriz, konuşuruz, şakalaşırız, gülüşürüz ama Doğan Bey’imizin üstün meziyetlerine gelince haddimizi aşmayız. Hepimizin hayran olduğu numûne insan karşısında hakkı teslim etmekten başka ne gelir ki elden?”

Kötü kimseyi övmek, iyilere sitemdir,

Zalimi alkışlamak, mazlumlara matemdir.

Nazik iltifatlar, tatlı atışmalarla epey daha yol aldılar. Atmaca Nuri, bundan sonraki konuşulanlara gülerek iştirak etmekle yetindi.

Üç kafadar arkadaşın taktik gereği ayrılacakları yüksek, ormanlık dağların daha çok uzağındaydılar.

Ara sıra inceden inceye yağmur serpiştiriyordu. Güneş, parçalı kül rengi bulutların arasından altından oklar gibi hüzmelerini mor, sarı yapraklarla bezeli yamaçlara, aşılması zor kale gibi uzayıp giden kayalıklara vurarak alaca bir aydınlık ve kemer kemer ebemkuşakları oluşturuyordu rengârenk ve masalımsı. Nihâyetsiz gri bir tavanı andıran gökte fâniliğin bitmiş zamanını hatırlatan eşini arayan turna sesleri yalçın dağlara, sarp kayalara çarparak yankılanıyor vahşi ve büyüleyici hava, davetsiz bu üç yiğit misafirini oldukça heyecanlandırıyordu.

Seher vaktinden beri iki kere mola vermişlerdi. Atları da kendileri de yorulmuştu. Hep iç âleminde yol alan Atmaca Nuri Bey, ikinci defa konuşma ihtiyacı duydu;

“Ne dersiniz? Biraz dinlensek!”

Doğan Bey güldü. İki yay kaşları altındaki iri neftî gözleri sanki küçülmüş gibiydi. Yanakları güneşte uzun kalmanın etkisiyle al al olmuş, saçları dağılmıştı iyice. Sağ elinin tersiyle alnının terini silip parmaklarını tarak gibi yaparak ıslak saçlarını arkaya attı.

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