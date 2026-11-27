Köpeklerin aralıksız havlamalarından olsa gerek çitlerin arkasındaki kireç badanalı evden bir ihtiyar çıktı. Durmadan kendine doğru geliyordu

Timur isminden öyle tiksinmiş ve nefret etmişti ki her aklına geldiğinde sanki ateşsiz bir humma bedenini sarıp cayır cayır yakıyor, soğuk soğuk ter döktürüyordu ona. Bir daha düşünmemek ve hayallerinden atmak için gözlerini sıkı sıkıya yumdu. Ne yaptıysa nâfile! Kafasından geçenlere, hislerine hükmedemiyordu. Kocaman azgın fil sürüleri, cesur ecdâdının, yiğit kardeşlerinin, saf milletinin nesi var, nesi yok katmış önüne, acımasızca ezip geçiyordu. Atları, arabaları darmadağın edilmiş; kadınlar, çoluk çocuk can havliyle yollara dökülmüş kulakları yırtarcasına ağlaşıyor; köyler, kasabalar is pas içinde; her taraf ateşe verilmiş, alevlerle birlikte ‘âhu vâhlar’ göklere yükseliyordu…

“Âh! Evet, bu felâketi yaşamadan ne yapılacaksa yapmalı…” diye söylenerek epey zamandır yol aldığı sık ağaçlıklı ormandan çıktı. Geniş düzlükleri, tarlaları dolduran cırcır sesleri, gittikçe koyu bir tül gibi etrafı örten karanlık, gecenin iyice girdiğini gösteriyordu.

Uzaktan gelen köpek havlamaları, belli belirsiz insan sesleri yakında bir köy veya kasaba olduğunun müjdecisiydi lâkin iyice de yorulmuştu. Sıkça esnemesi mutlaka uyku alâmetiydi. Bir an evvel köye ve kalacağı eve ulaşmak isteğiyle son bir hamle daha yaptı. Küçük bir köpek grubu nereden çıktıysa çıktı etrafını sardı. Durmadan havlıyor, at ilerledikçe onlar da peşi sıra koşturuyordu.

Ne hatasız kul olur, ne de dikensiz gül,

Kırılsa tamir olmaz, sırça köşktür gönül.

Köye giren geniş taş yolun ağzında durdu. Alacakaranlık içinde aradığı evi tahmin etmeye çalıştı bir müddet. Köpeklerin aralıksız havlamalarından olsa gerek çitlerin arkasındaki kireç badanalı evden bir ihtiyar çıktı. Durmadan kendine doğru geliyordu. Yaklaştıkça ak sakalı, kuru bronz yüzünün etrafında gümüş bir hâle gibi parlıyor, beyaz sarığıyla daha bütünleşiyordu. Giyim kuşamı oldukça temiz ve bir o kadar da düzgündü. Bir elini kuşağına sokmuş, diğer elinde uzunca bir kuru dal vardı. Atın yanına yaklaşınca yerden bir taş alarak havlayan köpeklere fırlattı. Hayvanlar sağa sola kaçışırlarken, adam da Doğan Bey’in pencerelerden sızan ışıklarla yaldız gibi parıldayan atının dizginlerinden tutuverdi.

Uzun yoldan gelecek mühim misafirini bekliyor ve tanıyor gibi hâli vardı.

“Doğan Bey mi?” diye sordu tereddüt etmeden. Tiftik kalpağının gölgelediği şahâne gözlerini ihtiyarın üzerine diken Doğan Bey’in yeni açılan bir goncayı hatırlatan yüzü güldü attan inerken,

“Evet baba…”

“Kapımız da konağımız da açık yiğidim...” diyen ihtiyar atın dizginlerinden çekerek eve doğru yürümeye başladılar.

“Pay-i tahttan kucak dolusu selâmlar getirdim.”

“Ve aleykümselâm ve rahmetullahi ve berekâtühü.”

“Köpekler seni görünce kaçıştı. Daha havlamadılar da...”

“İtler benden hazzetmez, ben de onlardan. Meraklanma, gelemezler bir daha…”

“!!!”

“Aşağıda kendi aralarında oynaşırlar. Haydi, yiğidim siz açık olan şu kapıdan girin. Ben de atı ahıra çekeyim ve yemini verip geleyim.”

“Peki.”

DEVAMI YARIN