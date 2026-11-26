Doğan Bey, kılıcını birkaç kere havada salladı: “Zalimlere dünyayı zindan etmezsem ve bu kılıcın hakkını vermezsem yazıklar olsun bana!..”

Doğan Bey’in her hareketi dengeli ve ahlâkî idi. İdare edenler de, edilen halk, köylüler de onu sever, ulaşılması zor bir dağ, inilmesi imkânsız dipsiz bir kuyu gibi düşünür, kahramanlar kahramanı bilir ve öyle de görürdü. Şimdiye kadar bir kusuru, kabahati, yanlışı ne görülmüş, ne de duyulmuştu.

Haramla yorulandan, akanlar kirli terdir,

Günahlara alışan, kudurmuştan beterdir.

Arkadaşlarıyla yapacağı işleri tekrarlarken gayretinden dolayı bazen gazaplanıyor, kimi zaman da kederleniyordu haklı olarak. Müslümanlara yapılan aşırı işkenceleri duyması kimyasını bozmuştu âdetâ. Gâzî Evrenos Paşa’nın anlattıkları aklına gelince derin iz bırakmış bir mâtemin hüznü ile kanı çekiliyor, yüzü sararıyor, tüyleri diken diken oluyordu. Böyle hiç olmamıştı. Timur Han’dan ve zulmünden bahis açılınca kendini tutamadı yine. Gözleri yerinden çıkacakmış gibi fıldır fıldır dönmeye başladı. Kalbi sıkışmış, sanki patlayacakmış gibi olmuştu. Öfkeleniyordu elinde olmadan. Başını dikleştirerek iri güçlü pençeleriyle kavradığı kılıcını birkaç kere havada salladı.

“Zalimlere dünyayı zindan etmezsem ve bu kılıcın hakkını vermezsem yazıklar olsun bana!..”

Herkes aynı metotla, yola gelmez, tavlanmaz,

Davul zurna çalarak, tavşan, keklik avlanmaz.

Kırların yorgun sükûnetini taşıyan hazin kuş sesleri, derinden gelen irili, ufaklı kurt, çakal ulumaları, ardında köpükler bırakan billur şelale şırıltıları, ıslık çalarak bakır rengi bulutları sürükleyen akşam rüzgârının farkında olan bile yoktu.

Ilık bir sonbahar sabahı başlayan yolculuk, pamuk yığınları bulutların altında devam etmiş ve kazâsız belâsız bu yağmur çiseleyen tepeye kadar gelinmişti.

Demirci ocağında kızdırılmış büyük bir nal gibi bulutların arkasında gizlenen akşam güneşine elini siper ederek bakan Doğan Bey;

“Daha fazla geç kalmayalım. Haydi Bismillâh…” diyerek doğruldu. Evvelâ, şeffaf bir sis gibi başlayan asırlık ağaçların gölgeleri altındaki eşyalarını atlarına yükleyip üç yol ağzına indiler. Üç ahbap, sevgi, coşku ve ayrılık hasretiyle tekrar kucaklaştılar. Boğa Hasan sağ yoldan, Atmaca Nuri soldan, Doğan Bey de ortadan gitmek üzere atlarına bindiler. Bursa’dan ayrıldıkları gibi yine kararlı ve huzur doluydular. Bu sefer tek başlarına tozu dumana katarak at koşturuyor, “dehh” sesleri, kırbaç şakırtılarına karışıyordu vâdilerde.

Kırılmadık taş olmaz, ava gelmez kuş olmaz,

Doğan Bey çok dikkat et, başa gelmez iş olmaz!

Doğan Bey, dava arkadaşlarından ayrılalı beri yavaşlamamıştı bile. Karanlık çökmeden köye ulaşmak isteğiyle dar patikada atını mahmuzlayarak koşturuyordu dur durak bilmeden. Gözü ufuklarda, kulağı çevreden gelecek seslerde, gönlü muhterem hocasının söylediklerinde, kafası ise Timur’un yaptıklarında ve ona vereceği dersteydi.

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