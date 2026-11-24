Nvidia CEO'su Huang'ın yeniden göreve dönmesiyle 64 bin 500 dolara kadar yükselen Bitcoin'de iyimserlik kısa sürdü. Satış baskısıyla yeniden 60 bin doların altını yeniden test eden BTC, 59 bin 380 dolara kadar geriledi. Spot Bitcoin ETF'lerinden 16-23 Kasım döneminde yaklaşık 2 milyar dolarlık para çıkışı yaşanırken, FED endişeleri, 104'ü aşan dolar endeksi ve kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Özetle Kaydet a- | +A

Kripto para piyasalarında toparlanma umutları kısa sürdü. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın göreve dönemsiyle birlikte teknoloji piyasalarında oluşan iyimserlik, Bitcoin'e de yansımıştı. Lider kripto para 23 Kasım'da 64 bin 500 dolara kadar yükselmişti. Ancak özellikle bugün gelen satışlarla birlikte BTC, yeniden 60 bin doların altını gördü. En düşük 59 bin 380 doları test eden BTC, TSİ 09:30 itibarıyla 60 bin 400 dolardan fiyatlandı.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Altında en kötüsü bitti mi? Kritik seviye ve uyarılar peş peşe geldi

PARA ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Bitcoin üzerindeki baskının en önemli kaynaklarından biri kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflama oldu. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden 16-23 Kasım döneminde yaklaşık 2 milyar dolarlık net çıkış yaşandı.

Huang rallisi satış fırsatı oldu! Bitcoin tekrar 60 bin doların altını gördü

FED VE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasına ilişkin beklentiler de kripto para piyasasını olumsuz etkiliyor. Enflasyon endişeleri ve sıkı para politikasının devam edebileceği beklentisi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelik iştahını azaltıyor.

Dolar endeksinin 104’ü aşması ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, Bitcoin gibi getiri sağlamayan varlıklar üzerinde de baskı oluşturuyor.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Dolarda 20 ayın zirvesi! FED fırtınası piyasaları sarstı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇÖZÜLDÜ

Piyasadaki sert hareketlerde kaldıraçlı işlemlerin tasfiyesi de etkili oluyor. Geçen haftaki satış dalgasında kripto para piyasalarında yaklaşık 2,7 milyar dolarlık pozisyonun tasfiye edildiği aktarılıyor. Yükseliş beklentisiyle işlem açan yatırımcıların zorunlu satışları, fiyatlardaki geri çekilmeyi hızlandırdı.

60 BİN DOLAR KRİTİK EŞİK

Bitcoin'de 60 bin dolar seviyesi kısa vadeli görünüm açısından önemini koruyor. Analistler “Bu seviyenin altında kalıcılık, yeniden 55 bin dolar riskinin gündeme gelmesine yol açabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 15 Kasım sonrası dönemde aşılamayan 66 bin dolar güçlü bir direnç olarak öne çıkıyor” görüşünü paylaşıyor.

Analistler; piyasalarda kalıcı yükseliş için Nvidia kaynaklı iyimserliğin ötesinde spot piyasada gerçek alım talebinin güçlenmesinin ve Bitcoin ETF'lerine yeniden para girişinin başlamasının önemini de vurguluyor.