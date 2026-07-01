Leasing yöntemiyle yatırım yapmak isteyen şirketlerin en çok merak ettiği konuların başında başvuru sürecinde hangi bilgi ve belgelerin istendiği geliyor. Finansal kiralama işlemlerinde, başvuru sahibinin mali yapısının değerlendirilmesi ve yatırımın incelenebilmesi amacıyla çeşitli finansal belgeler ile şirket evrakları talep ediliyor. Peki leasing başvurusu için hangi belgeler gerekiyor? İşte finansal kiralama işlemlerinde istenen bilgi ve evraklara ilişkin detaylar...

Leasing kuruluşları yalnızca sunulan evrakları değil, başvuru sahibi işletmenin genel finansal görünümünü de değerlendiriyor. Şirketin faaliyet konusu, gelir yapısı, geçmiş mali performansı, ödeme kabiliyeti ve yatırımın niteliği analiz edilirken, finansal kiralamaya konu olacak ürünün özellikleri de inceleme sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Değerlendirmelerin ardından leasing şirketi, finansman koşullarını ve ödeme planını belirleyerek başvuru sürecini tamamlıyor. Peki, Leasing işlemlerinde ne tip bilgi ve belgeler talep edilir?

Leasing işlemlerinde ne tip bilgi ve belgeler talep edilir?

LEASİNG İŞLEMLERİNDE NE TİP BİLGİ VE BELGELER TALEP EDİLİR?

Leasing başvurusunda bulunan şirketlerden öncelikle mali durumlarını gösteren finansal belgeler istenir. Leasing şirketi, başvuru sahibinin ödeme gücünü ve finansal yapısını değerlendirmek amacıyla geçmiş dönem mali tablolarını ve vergi kayıtlarını inceler.

Başvuru sürecinde şirketin faaliyet alanı, ortaklık yapısı ve mevcut mali durumu da değerlendirme kapsamına alınırken, yatırım konusu ekipmana ilişkin belgeler de dosyaya eklenir.

Leasing şirketi tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru onaylanabilir, farklı koşullarla kabul edilebilir veya reddedilebilir.

Leasing işlemlerinde ne tip bilgi ve belgeler talep edilir?

LEASİNG BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Son iki yıla ait kurumlar vergisi beyannamesi ve detay mizanları

Cari ara döneme ait vergi beyannamesi ve detay mizanı

Vergi levhası, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ortakların kimlik fotokopileri

Başvuru sahibi firma ile firma ortaklarına ait tapu ve araç fotokopileri

Satıcıdan alınan ve Kuveyt Türk adına düzenlenmiş proforma fatura

Mevcut olması halinde Yatırım Teşvik Belgesi’ne ait görüntüler

Leasing işlemlerinde ne tip bilgi ve belgeler talep edilir?

LEASİNG BAŞVURUSU NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Başvuru evraklarının teslim edilmesinin ardından leasing şirketi, işletmenin finansal yapısını, faaliyet alanını ve geçmiş performansını ayrıntılı şekilde inceliyor.

Risk analizinin tamamlanmasının ardından başvuruya ilişkin karar veriliyor. Değerlendirme sonucunda finansal kiralama talebi uygun bulunursa sözleşme hazırlanıyor ve taraflar arasında imzalanıyor.

Leasing işlemlerinde ne tip bilgi ve belgeler talep edilir?

Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte leasing şirketi, yatırım konusu makine, ekipman veya diğer varlığı tedarikçiden satın alarak kiracıya teslim ediyor. Kullanımın başlamasıyla birlikte kira ödemeleri de sözleşmede belirlenen takvime göre aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde gerçekleştiriliyor.